В Бурятии приставы помогли детям с добираться до школы

В Бурятии ученики Иволгинского района теперь могут в безопасности и комфорте добираться до своих школ. Под контролем судебных приставов в четырех поселках обеспечен бесплатный подвоз учащихся, сообщили в республиканском управлении ФССП.В 2022 году районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. В ходе проверки было установлено, что в Иволгинской, Сотниковской, Гурульбинской и Нижне-Иволгинской средних общеобразовательных школах недостаточно имеющихся автобусов для перевозки детей. Более 350 школьников были вынуждены добираться до школ самостоятельно.«Судебные приставы Иволгинского районного отделения в отношении администрации района возбудили исполнительное производство, в рамках которого были вручены требования об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об уголовной ответственности. В связи с невозможность исполнения решения суда администрации предоставлялась отсрочка на три месяца. В марте 2023 года под контролем судебных приставов решение суда было исполнено в полном объеме», - отмечают в управлении.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: «Номер один»