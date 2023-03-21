Общество 21.03.2023 в 10:07

В Бурятии приставы помогли детям с добираться до школы

В четырех школах Иволгинского района  обеспечен бесплатный подвоз учащихся
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Текст: Номер один
В Бурятии приставы помогли детям с добираться до школы
В Бурятии ученики Иволгинского района теперь могут в безопасности и комфорте добираться до своих школ. Под контролем судебных приставов в четырех поселках обеспечен бесплатный подвоз учащихся, сообщили в республиканском управлении ФССП.

В 2022 году районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. В ходе проверки было установлено, что в Иволгинской, Сотниковской, Гурульбинской и Нижне-Иволгинской средних общеобразовательных школах недостаточно имеющихся автобусов для перевозки детей. Более 350 школьников были вынуждены добираться до школ самостоятельно.

«Судебные приставы Иволгинского районного отделения в отношении администрации района возбудили исполнительное производство, в рамках которого были вручены требования об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об уголовной ответственности. В связи с невозможность исполнения решения суда администрации предоставлялась отсрочка на три месяца. В марте 2023 года под контролем судебных приставов решение суда было исполнено в полном объеме», - отмечают в управлении.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото: «Номер один»
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