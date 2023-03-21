В Бурятии на льду Байкала образовалась трещина длиной около 5 км

В Бурятии в Кабанском районе около села Сухая образовалась большая трещина длиной около пяти километров и шириной от метра, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.«Выезжать на лед на автотранспорте крайне опасно! С начала года на Байкале зафиксировано три частичных провала машин и провал снегохода со смертельным исходом в Баргузинском заливе», - напомнили в управлении.Между тем, за прошедшие выходные на Байкал выехали около двух тысяч рыбаков. Инспекторы ГИМС совместно с представителями рыбоохраны и полиции, с большинством из них, провели профилактические беседы. В том числе, были выявлены и заблокированы четыре несанкционированных съезда на лед.Фото: 03.mchs.gov.ru