Жители Бурятии привыкают жить на пособия

В России с 1 февраля вырос материнский капитал, а также ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам и героям труда, детские пособия и другие меры соцподдержки. Об этом сообщает Социальный фонд РФ. Все выплаты проиндексированы на 11,9%. Маткапитал на первенца с 1 февраля вырос с 524,5 тыс. рублей до 586,9 тыс. рублей, на второго ребенка — с 693,1 до 775,6 тыс. рублей. Кроме того, в марте получателям стали выплачивать пособия, которые в сумме, особенно в многодетных семьях, многократно превышают зарплаты родителей.Как сообщили в Минсоцзащиты РБ в Бурятии, число получателей детских пособий по состоянию на 1 марта 2023 года составило 29 443 человека: «Минсоцзащиты РБ предоставляет выплаты на детей до трех лет, а также выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. После чего получатели подают заявление на получение единого пособия в Социальный фонд России. Также Минсоцзащиты РБ предоставляется единовременная выплата при рождении первого ребенка (без учета доходов семьи) в размере 32 тыс. рублей».Подобные выплаты демотивируют людей, поскольку исчезают стимулы в работе и повышении своего профессионального уровня, полагают эксперты.- Большинство тех, кто ушел с работы и живет на пособия, они в основном трудились в секторах с невысокими зарплатами, и, сев на пособия, у них не будет стимула возвращаться обратно, - говорит улан-удэнский медиатор Светлана Тоневицкая. - Тем самым пособия оказывают демотивирующее влияние на людей. Произошел явный перекос, поскольку зарплаты не растут, а ведь именно они должны быть главным фактором мотивации и социализации людей.Так, появляется все больше организаций, которые не могут найти кадры, потому что сегодня многим выгоднее жить на одни пособия, не утруждая себя.- Мы много говорим о туризме на Байкале, но ни горничных, ни официантов найти не можем, на 30 тыс. зарплаты местное население не идет, говорят, легче сидеть дома и получать куда большие деньги на детей, - говорит директор одного из пансионатов в Горячинске. - Поэтому мы завозим горничных из Читы и Улан-Удэ вахтовым методом и вынуждены ежегодно поднимать зарплаты.Более того, в республике стала наблюдаться весьма тревожная тенденция, когда за счет детей, в том числе больных, семьи, в том числе неработающие и пьющие, решают свои финансовые проблемы.- Сегодня такая схема появилась, когда некоторые женщины берут под опеку детей из детских домов и передают их затем в специализированные школы с круглосуточным пребыванием, фактически на полное гособеспечение. Где предусмотрено и питание, и обеспечение одеждой и лекарствами, а также проезд на курорт и бесплатное санаторно-курортное лечение, - рассказывает один из улан-удэнских педагогов. - А деньгами опекуны распоряжаются, как им вздумается. Ведь на каждого ребенка с инвалидностью в 2022 году установлены выплаты в размере около 40 тыс. рублей (пенсия, пособие по уходу, опекунские), 8556 - выплата на дрова в частном доме плюс льготы на оплату коммунальных услуг). Также 40 тыс. рублей предусмотрены на ежегодную закупку одежды и еще 12 тысяч в год - на содержание ребенка.Как рассказывает педагог, эти деньги должны идти на ребенка, но по факту ими нередко пользуются опекуны.- Сейчас много стало опекунских детей, порой по два-три ребенка поступают в специализированные школы для детей с особенностями в развитии круглосуточного пребывания из одной семьи, это неусыновленные и часто неродные дети, взятые из домов ребенка, - говорит она. - В некоторых семьях опекуны употребляют алкоголь и живут за счет детских выплат. При таком варианте детей они видят лишь на выходных, когда забирают из интернатов.Как сообщили «Номер один» в мэрии Улан-Удэ, органы опеки регулярно проверяют такие семьи на предмет должного исполнения обязанностей опекунами. Для этого проводятся систематические выездные проверки состояния жилища, где проживает ребенок. Проверяют, насколько обеспечена его безопасность, имеются ли возможности для отдыха, обеспеченность питанием и одеждой. Между тем все эти основные критерии, по сути, обеспечивает само государство (ребенок то в основном живет в общежитии специализированной школы). И, чтобы не лишиться пособий, таким опекунам порой достаточно на выходных прийти в себя и обеспечить им некий минимум. Чтобы пройти плановую или внеплановую проверку.Вопрос же контроля за тем, как и на что тратят пособия, до конца не проработан. Именно поэтому лишают опекунства отнюдь не за нецелевые траты, а лишь за неоднократные и грубые нарушения прав детей. Прежде всего в вопросах обеспечения питанием, одеждой, безопасности. Или когда проверяющие во время внеплановой инспекции с сотрудником отдела полиции по делам несовершеннолетних видят откровенно пьющих в квартире опекунов.Безусловно, как отмечают в органах опеки, подавляющее большинство получателей детских пособий и опекунских выплат ведет себя ответственно. И тратит их по целевому назначению - на детей. Ведь основная государственная задача выплат - поддержать материально семьи, находящиеся в трудном материальном положении, в особенности многодетные семьи и семьи с больными детьми. Однако комплекс возникающих проблем, связанных с социальным иждивенчеством и манипуляциями с выплатами, уже отражается и на рынке труда, и на морально-психологическом состоянии общества.Фото: «Номер один»