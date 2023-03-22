Общество 22.03.2023 в 09:00

Дорога в аэропорт

Хотите покинуть Улан-Удэ по воздуху? Придется пройти квест
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Текст: Номер один
Дорога в аэропорт

Ведь такси в столице Бурятии работают как бешеный кот (то спит, то начинает носиться по кругу), а маршрутки… С ними все та же беда – ни дождаться, ни уехать. 

Туристы жалуются на автобус № 10, курсирующий по маршруту «Аэропорт - площадь Советов». Мол, длительные интервалы и переполненность, как же так. То, что для местных уже привычная обыденность, для прилетающих в столицу Бурятии отдыхающих – сущий кошмар.

- Прилетели рано утром, решили ехать на автобусе, долго ждали, потом он приехал уже заполненный, кое-как сели с сумками, ехали в пробке почти полтора часа до центра города, - пожаловались в социальных сетях туристы.

Проблема в том, что в столице прикрыли маршрут № 28, который разгружал это направление. А оставшийся «десятый» не справляется.

- Мы, жители аэропорта, призываем город возобновить движение автобуса № 28 и увеличить число машин на маршруте № 10, - написала жительница поселка Лариса Суворова.

Власти разводят руками: автобусы есть - водителей нет. Впрочем, существует небольшая вероятность, которая порадует любителей теорий заговора, что таким образом чиновники усложняют жизнь тем, кто пытается покинуть Бурятию воздушным путем. Глядишь, после пятой неудачной попытки улан-удэнец махнет на все рукой, да и останется в городе. И, может быть, даже устроится водителем маршрутки.

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