Общество 22.03.2023 в 09:51

В Бурятии водителям такси предлагают зарабатывать до 140  тысяч рублей в месяц

Однако на одну вакансию о работе таксистом приходится лишь два резюме
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водителям такси предлагают зарабатывать до 140  тысяч рублей в месяц
В преддверии профессионального праздника Дня водителя такси, который отмечают ежегодно 22 марта, эксперты hh.ru выяснили, насколько популярна эта профессия в регионе, а также какие зарплаты предлагают таксистам.

По данным за февраль, профессиональная сфера «Транспорт, логистика» в Бурятии занимает пятое место по количеству размещённых вакансий. На одно предложение о работе приходится всего 2 резюме (при комфортном для работодателей и соискателей уровне в 6-7 резюме на вакансию).

Если говорить о требованиях к водителям такси, то чаще всего работодатели рассматривают соискателей без опыта, на частичную занятость с гибким или сменным рабочим графиком.

Что касается зарплат, то средняя предлагаемая в России зарплата в вакансиях для водителей такси в 2023 году выросла на 5 тысяч рублей относительно прошлого года и составила 85 тысяч. Средняя зарплата, которую работодатели Бурятии предлагают водителям такси, составляет 100 тысяч рублей.

Соискатели проявляют достаточно большой интерес к работе водителями такси: с начала года было открыто более 5 700 таких резюме по стране в целом. Как правило, кандидаты претендуют на зарплату порядка 60 тысяч рублей. В качестве ключевых навыков соискатели чаще всего указывают водительское удостоверение категории B, навыки работы с ПК, а также безаварийное вождение. 66% соискателей имеют опыт работы более 6 лет. Примерно каждое десятое резюме опубликовано женщиной.

Самым высокооплачиваем предложением для водителей такси в Бурятии является вакансия с предлагаемой зарплатой до 140 тысяч рублей на руки.

Фото: «Номер один»
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