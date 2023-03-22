В Улан-Удэ начнут менять лифты в многоэтажках

В Улан-Удэ в многоэтажках установят новые плавные лифты. От старых они отличаются плавностью хода, дизайном и возможностью подбирать пассажиров по пути к назначенному этажу при движении вниз, сообщили в Фонде капитального ремонта Бурятии.«Изменил свой облик и внутренний вид кабины лифта, он стал более современным. В целом Улан-Удэ в текущем году заменят шесть лифтов, договоры на эти работы уже заключены, затраты составят более 15 млн руб», - уточнили в ФКР.Первыми в очереди стоят те лифты, которые прослужили в доме уже более 25 лет – именно такой срок службы принят для оборудования в техническом регламенте. На сегодня Фонд капитального ремонта заключил договоры с подрядчиками на установку новых шести лифтов в домах по улицам Ключевской, 11, 13 и Революции 1905 г., 104 «а». Сам монтаж будет проводиться подрядчиками в течение месяца с момента начала работ, которые должны быть завершены до конца июля текущего года.В отличие от старых новые лифты плавно разгоняются и тормозят, а благодаря новой электрической системе управления и светодиодным светильникам жители могут экономить на расходах на общедомовые нужды.В целом, с момента начала работы ФКР в 2014 году заменены 162 лифта в 63 многоквартирных домах. В 2024 году замене полежат 10 лифтов, на пять из них проектная документация уже разрабатывается.Напомним, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Бурятии ведется согласно Республиканской программе, принятой в 2014 году. В 2023 году в Бурятии капитально отремонтируют 522 многоквартирных дома с выполнением 883 видов работ на сумму более 860 млн руб.Фото: site.fondkr03.ru