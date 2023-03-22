Общество 22.03.2023 в 10:10

В Улан-Удэ начнут менять лифты в многоэтажках

Новые лифты плавно разгоняются и тормозят, а также экономят электроэнергию
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ начнут менять лифты в многоэтажках
В Улан-Удэ в многоэтажках установят новые плавные лифты. От старых они отличаются плавностью хода, дизайном и возможностью подбирать пассажиров по пути к назначенному этажу при движении вниз, сообщили в Фонде капитального ремонта Бурятии.

«Изменил свой облик и внутренний вид кабины лифта, он стал более современным. В целом Улан-Удэ в текущем году заменят шесть лифтов, договоры на эти работы уже заключены, затраты составят более 15 млн руб», - уточнили в ФКР.

Первыми в очереди стоят те лифты, которые прослужили в доме уже более 25 лет – именно такой срок службы принят для оборудования в техническом регламенте. На сегодня Фонд капитального ремонта заключил договоры с подрядчиками на установку новых шести лифтов в домах по улицам Ключевской, 11, 13 и  Революции 1905 г., 104 «а». Сам монтаж будет проводиться подрядчиками в течение месяца с момента начала работ, которые должны быть завершены до конца июля текущего года.

В отличие от старых новые лифты плавно разгоняются и тормозят, а благодаря новой электрической системе управления и светодиодным светильникам жители могут экономить на расходах на общедомовые нужды.

В целом, с момента начала работы ФКР в 2014 году заменены 162 лифта в 63 многоквартирных домах. В 2024 году замене полежат 10 лифтов, на пять из них проектная документация уже разрабатывается.

Напомним, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Бурятии ведется согласно Республиканской программе, принятой в 2014 году. В 2023 году в Бурятии капитально отремонтируют 522 многоквартирных дома с выполнением 883 видов работ на сумму более 860 млн руб.

Фото: site.fondkr03.ru
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