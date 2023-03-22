Жители Бурятии за год потеряли 40 единиц оружия

В 2022 году подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Бурятии зарегистрировали более 40 фактов утраты гражданского оружия. В большинстве случаев владельцы теряют оружие в период сезонной охоты на водоемах и в лесах (утопляют, забывают, теряют при транспортировке). У четырех граждан оружие похитили в результате преступлений.В случае потери оружия владелец обязан уведомить Росгвардию в течение суток с момента установления факта утраты, отмечают в ведомстве.«За утрату оружия из-за несоблюдения требований законодательства предусматриваются административная, а также уголовная ответственность. При административной ответственности владелец может лишиться права на приобретение, хранение и ношение оружия сроком до одного года, а при уголовной владельцу грозит лишение свободы сроком до двух лет. Такое наказание предусмотрено за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее гибель людей и иные тяжкие последствия», - напомнили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии