Общество 22.03.2023 в 10:18

Жители Бурятии за год потеряли 40 единиц оружия

Большинство граждан теряют «стволы» во время охоты
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии за год потеряли 40 единиц оружия
В 2022 году подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Бурятии зарегистрировали более 40 фактов утраты гражданского оружия. В большинстве случаев владельцы теряют оружие в период сезонной охоты на водоемах и в лесах (утопляют, забывают, теряют при транспортировке). У четырех граждан оружие похитили в результате преступлений.

В случае потери оружия владелец обязан уведомить Росгвардию в течение суток с момента установления факта утраты, отмечают в ведомстве.

«За утрату оружия из-за несоблюдения требований законодательства предусматриваются административная, а также уголовная ответственность. При административной ответственности владелец может лишиться права на приобретение, хранение и ношение оружия сроком до одного года, а при уголовной владельцу грозит лишение свободы сроком до двух лет. Такое наказание предусмотрено за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее гибель людей и иные тяжкие последствия», - напомнили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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