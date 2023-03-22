Общество 22.03.2023 в 12:54

Житель Улан-Удэ обокрал малознакомого приятеля комплексно

Он похитил у него деньги с телефоном и банковскими картами, а также угнал машину
A- A+
Текст: Номер один
Житель Улан-Удэ обокрал малознакомого приятеля комплексно
В Улан-Удэ  в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 54-летнего местного жителя. Он рассказал, что малознакомый гражданин похитил у него деньги с телефоном и банковскими картами и угнал машину. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, сообщили в МВД по Бурятии.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел в ходе распития спиртных напитков по месту жительства потерпевшего. Причем мужчина, познакомившийся со злоумышленником на автомойке, сам пригласил его к себе домой для совместного употребления алкоголя. Позже к компании присоединилась знакомая работнику мойки супружеская пара.

Застолье продолжалось до тех пор, пока от выпитого не уснул хозяин дома, а злоумышленник не предложил чете супругов воспользоваться автомобилем владельца жилища в личных целях.

Солгав, что последний разрешил ему сесть за руль грузовика, он стал искать в доме ключи зажигания. Ключи гость не нашел, однако забрал из карманов висевшей в гардеробной куртки потерпевшего 25 тысяч рублей и банковские карты. А после все же угнал припаркованную у дома автомашину: ее двери оказались не заперты, ключи находились в замке зажигания. В салоне грузовика он также заметил и похитил сотовый телефон хозяина авто.  

Вместе со своими знакомыми подозреваемый планировал доехать до поселка Наушки, но грузовик начал глохнуть, и компания остановилась в Гусиноозерске, припарковав автомобиль на одной из улиц. Там авто и было обнаружено выехавшими в Селенгинский район в поисках злоумышленника оперативниками Железнодорожного отдела полиции. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и личность фигуранта ¬– 34-летнего улан-удэнца. В настоящее время он задержан.  

Горожанин пояснил, что сдал похищенный телефон в скупку (устройство на данный момент изъят правоохранителями), деньги потратил, а средствами на банковских картах в сумме 10 тысяч рублей расплатился за покупки в магазинах.
Возбуждены уголовные дела по двум статьям  УК РФ «угон» и «кража». Отметим, задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления.

Фото: «Номер один»
Теги
преступность кража задержание

Все новости

В Улан-Удэ можно будет бесплатно пройти флюорографию
22.03.2023 в 13:05
Житель Улан-Удэ обокрал малознакомого приятеля комплексно
22.03.2023 в 12:54
В районе Бурятии безнадзорные собаки накинулись на ребенка
22.03.2023 в 12:37
Уметь распоряжаться деньгами
22.03.2023 в 12:23
Житель Бурятии ударил табуретом по голове сожительницы и облил ее кипятком
22.03.2023 в 12:17
В Бурятии назначен новый заместитель министра экономики
22.03.2023 в 11:54
В Украине погиб кинолог УФСИН из Бурятии
22.03.2023 в 11:53
В Бурятии танкисты прорвали укрепрайон условного противника
22.03.2023 в 11:26
В Бурятии на озере Гусиное под лёд частично провалился автомобиль
22.03.2023 в 10:23
Жители Бурятии за год потеряли 40 единиц оружия
22.03.2023 в 10:18
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

Читайте также
В Улан-Удэ можно будет бесплатно пройти флюорографию
Мобильные пункты установят 23 и 24 марта
22.03.2023 в 13:05
Уметь распоряжаться деньгами
В Бурятии финансовую грамотность воспитывают с детства
22.03.2023 в 12:23
В Бурятии танкисты прорвали укрепрайон условного противника
А также под прикрытием мотострелков отработали уничтожение его опорных пунктов
22.03.2023 в 11:26
В Бурятии на озере Гусиное под лёд частично провалился автомобиль
Водитель эвакуировался самостоятельно, спасатели отогрели его и доставили на берег
22.03.2023 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru