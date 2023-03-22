Житель Улан-Удэ обокрал малознакомого приятеля комплексно

В Улан-Удэ в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 54-летнего местного жителя. Он рассказал, что малознакомый гражданин похитил у него деньги с телефоном и банковскими картами и угнал машину. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, сообщили в МВД по Бурятии.Правоохранители выяснили, что инцидент произошел в ходе распития спиртных напитков по месту жительства потерпевшего. Причем мужчина, познакомившийся со злоумышленником на автомойке, сам пригласил его к себе домой для совместного употребления алкоголя. Позже к компании присоединилась знакомая работнику мойки супружеская пара.Застолье продолжалось до тех пор, пока от выпитого не уснул хозяин дома, а злоумышленник не предложил чете супругов воспользоваться автомобилем владельца жилища в личных целях.Солгав, что последний разрешил ему сесть за руль грузовика, он стал искать в доме ключи зажигания. Ключи гость не нашел, однако забрал из карманов висевшей в гардеробной куртки потерпевшего 25 тысяч рублей и банковские карты. А после все же угнал припаркованную у дома автомашину: ее двери оказались не заперты, ключи находились в замке зажигания. В салоне грузовика он также заметил и похитил сотовый телефон хозяина авто.Вместе со своими знакомыми подозреваемый планировал доехать до поселка Наушки, но грузовик начал глохнуть, и компания остановилась в Гусиноозерске, припарковав автомобиль на одной из улиц. Там авто и было обнаружено выехавшими в Селенгинский район в поисках злоумышленника оперативниками Железнодорожного отдела полиции. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и личность фигуранта ¬– 34-летнего улан-удэнца. В настоящее время он задержан.Горожанин пояснил, что сдал похищенный телефон в скупку (устройство на данный момент изъят правоохранителями), деньги потратил, а средствами на банковских картах в сумме 10 тысяч рублей расплатился за покупки в магазинах.Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ «угон» и «кража». Отметим, задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления.Фото: «Номер один»