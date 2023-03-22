В Бурятии умер тренер по борьбе

В Бурятии скончался тренер по вольной и женской борьбе Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Баир Цэдашиев. Об этом сообщили в Министерстве спорта и молодёжной политики РБ.Баир Цэдашиев родился 10 февраля 1976 года. Работал тренером по вольной и женской борьбе Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, некогда сам завоевав высокое спортивное звание - Мастер спорта России.«Скромный, целеустремлённый и строгий Баир Цэдашиев с самого начала выбрал спортивный путь и был ему предан до последних дней, делясь своими знаниями и опытом с воспитаниками, которые неоднократно становились победителями и призерами первенств России, Европы и мира», - отметили в министерстве.Фото: министерство спорта