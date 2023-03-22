В Бурятии поджигателю человека будет предъявлено новое обвинение

В Кяхте расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в «покушении на убийство, совершенное общеопасным способом», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, вечером 3 февраля обвиняемый в городе Кяхта распивал спиртные напитки в компании приятелей. В ходе конфликта с одним из присутствовавших, злоумышленник облил его горючей жидкостью и поджег. Потушить пламя удалось очевидцу происшествия. С полученными телесными повреждениями пострадавший доставлен больницу, а к настоящему времени умер.Злоумышленник после нападения скрылся с места происшествия, но позже был задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи со смертью потерпевшего решается вопрос о предъявлении ему нового обвинения, предусматривающего уголовную ответственность за «убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».По уголовному делу продолжается производство необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.Фото: pixabay.com