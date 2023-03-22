Общество 22.03.2023 в 16:38

В Бурятии поджигателю человека будет предъявлено новое обвинение

Мужчина, ставший его жертвой, был доставлен в больницу, но сейчас скончался
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Текст: Номер один
В Бурятии поджигателю человека будет предъявлено новое обвинение
В Кяхте расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в «покушении на убийство, совершенное общеопасным способом», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, вечером 3 февраля обвиняемый в городе Кяхта распивал спиртные напитки в компании приятелей. В ходе конфликта с одним из присутствовавших, злоумышленник облил его горючей жидкостью и поджег. Потушить пламя удалось очевидцу происшествия. С полученными телесными повреждениями пострадавший доставлен больницу, а к настоящему времени умер.

Злоумышленник после нападения скрылся с места происшествия, но позже был задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи со смертью потерпевшего решается вопрос о предъявлении ему нового обвинения, предусматривающего уголовную ответственность за «убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».

По уголовному делу продолжается производство необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Фото: pixabay.com

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преступность убийство обвинение

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