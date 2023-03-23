Общество 23.03.2023 в 10:24

Первые самолеты «Байкал» используют для авиалесоохраны

Перевозка пассажиров на них пока откладывается
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Текст: Дмитрий Родионов
Первые самолеты «Байкал» используют для авиалесоохраны
Новые региональные самолёты «Байкал», которые будут летать и в Бурятии, начнут поступать в парк дальневосточной компании «Аврора» лишь с 2025 года, сообщают «Известия».

Первые самолеты «Байкал» будут использоваться для авиалесоохраны и санавиации, а не для перевозки пассажиров, как планировалось ранее, пишет издание. Эксперты считают, что такие работы позволят обкатать новый тип и выяснить, какова будет стоимость его летного часа. Близкий к перевозчику источник уточнил, что в некоторых местностях на Дальнем Востоке летать на однодвигательном самолете в принципе не получится.

Так же закон требует, чтобы пилот самолета с одним двигателем выстраивал маршрут так, чтобы в случае его отказа он сумел совершить вынужденную посадку. Это означает, что по маршруту должны находиться посадочные площадки, которых на Дальнем Востоке не так то много, особенно в северных районах.

Общее количество новых самолетов, которые планируют изготовить и отправить различным эксплуатантам до 2030 года, составляет 154 штуки. Из них 105 передадут в парк единого дальневосточного перевозчика «Аврора», сообщил представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, завод-производитель этих машин). Предприятие разрабатывает «Байкалы» по заказу Минпромторга. Они должны заменить морально устаревший парк советских «кукурузников» Ан-2.

Напомним, в 2021 году планировалось, что поставить первые «Байкалы» в «Аврору» удастся в 2023 году.

Фото: pixabay.com
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