Ветеран войны из Бурятии отмечает 100-летний юбилей

Сегодня, 23 марта, свой столетний юбилей отмечает житель Республики Бурятия, участник Великой Отечественной войны, заслуженный ветеран труда Прокопий Фокеевич Афанасьев. С круглой датой от лица правительства его поздравил зампред Петр Мордовской. Политик пожелал пенсионеру крепкого здоровья и благополучия. Юбиляр, в свою очередь, отметил, что является ровесником республики и пожелал землякам счастья и процветания.

«Прокопий Фокеевич после окончания пяти классов пошел работать вместе с семьей в колхоз. Война застала его на полевом стане, когда он работал в тракторной бригаде. На фронт Прокопия Фокеевича отправили в феврале в 1942-го года. На восточной границе он сначала попал в 293-й мотострелковый полк, затем в 127-й стрелковый полк. За пять лет службы Прокопий Фокеевич был в Монголии, Китае, принимал участие в войне с Японией. За заслуги на фронте его наградили Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией»,

- приводят его историю пресс-служба правительства.







После демобилизации Прокопий Фокеевич вернулся в родное село Заиграевского района, женился на односельчанке Ульяне Ивановне, вырастил четверых детей.







Фото: пресс-служба правительства Бурятии