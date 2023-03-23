В Бурятии 53 участника СВО из числа детей-сирот получили жилищные сертификаты
Благодаря сертификатам молодые люди смогут приобрести жилье на свой вкус
Как стало известно «Номер один», 10 марта состоялось заседание жилищной комиссии, которая распределяет жилищные сертификаты среди детей-сирот, достигших 25 лет. Заявления на получение сертификата в 2023 году написали 318 человек, из них 53 участника спецоперации. Согласно решению жилищной комиссии, сертификаты получили 53 участника СВО и 12 человек из общей очереди.
На жилищные сертификаты для детей-сирот в 2023 году из республиканского бюджета выделили 180 млн рублей.
Напомним, выдача сертификатов детям-сиротам регулируется постановлением Правительства Бурятии «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Пятого декабря 2022 года в постановление были внесены поправки, согласно которым социальная выплата участникам спецоперации осуществляется в приоритетном порядке.
«Номер один» недавно рассказывал о том, как житель республики пытается получить жилищный сертификат. Его заявление в ГБУ «Семья» было зарегистрировано под номером 67. Недавно мужчина получил уведомление, где ему отказано в предоставлении выплаты.
По данным минсоцзащиты Бурятии, по состоянию на 30 января 2023 года в сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ожидающих жилье, состояло 6050 человек, из них старше 18 лет - 5068 человек.
На покупку жилья для детей-сирот из республиканского и федерального бюджетов на 2023 год выделено 270,5 млн рублей. Этих средств должно хватить на покупку жилья для 100 человек.
Фото: "Номер один"