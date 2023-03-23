Общество 23.03.2023 в 13:00

В Бурятии 53 участника СВО из числа детей-сирот получили жилищные сертификаты

Благодаря сертификатам молодые люди смогут приобрести жилье на свой вкус

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии 53 участника СВО из числа детей-сирот получили жилищные сертификаты

Как стало известно «Номер один», 10 марта состоялось заседание жилищной комиссии, которая распределяет жилищные сертификаты среди детей-сирот, достигших 25 лет. Заявления на получение сертификата в 2023 году написали 318 человек, из них 53 участника спецоперации. Согласно решению жилищной комиссии, сертификаты получили 53 участника СВО и 12 человек из общей очереди.

На жилищные сертификаты для детей-сирот в 2023 году из республиканского бюджета выделили 180 млн рублей.

Напомним, выдача сертификатов детям-сиротам регулируется постановлением Правительства Бурятии «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Пятого декабря 2022 года в постановление были внесены поправки, согласно которым социальная выплата участникам спецоперации осуществляется в приоритетном порядке.

«Номер один» недавно рассказывал о том, как житель республики пытается получить жилищный сертификат. Его заявление в ГБУ «Семья» было зарегистрировано под номером 67. Недавно мужчина получил уведомление, где ему отказано в предоставлении выплаты.

По данным минсоцзащиты Бурятии, по состоянию на 30 января 2023 года в сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ожидающих жилье, состояло 6050 человек, из них старше 18 лет - 5068 человек.

На покупку жилья для детей-сирот из республиканского и федерального бюджетов на 2023 год выделено 270,5 млн рублей. Этих средств должно хватить на покупку жилья для 100 человек.


Фото: "Номер один"

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с 22 по 28 марта

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