Общество 23.03.2023 в 13:20

В Улан-Удэ стартует традиционный месячник чистоты

Он завершится общегородским субботником 22 апреля
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ стартует традиционный месячник чистоты
В Улан-Удэ завтра дадут старт традиционному месячнику чистоты, сообщил мэр города Игорь Шутенков.
 
«Вместе приведем в порядок наш Улан-Удэ после долгой зимы. Город по площади у нас большой, уборку нужно провести не только на муниципальной земле, но и на придомовых и на прилегающих территориях. Поэтому призываю все организации навести чистоту в первую очередь у себя. Жителей частного сектора прошу обратить внимание на прилегающие участки. Напомню, что уборка сухой травы и мусора - это не только эстетически важное действие, но еще и полезное противопожарное мероприятие», - отметил градоначальник.

По словам мэра, сотрудники городской администрации будут выходить на уборку улиц и скверов весь месячник. За каждым подразделением администрации и каждой муниципальной организацией закреплены общественные территории.

«Призываю присоединиться к месячнику предприятия и учреждения всех форм собственности, а также неравнодушных горожан. Общегородской субботник состоится 22 апреля», - заявил Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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