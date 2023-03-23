В Улан-Удэ стартует традиционный месячник чистоты

В Улан-Удэ завтра дадут старт традиционному месячнику чистоты, сообщил мэр города Игорь Шутенков.«Вместе приведем в порядок наш Улан-Удэ после долгой зимы. Город по площади у нас большой, уборку нужно провести не только на муниципальной земле, но и на придомовых и на прилегающих территориях. Поэтому призываю все организации навести чистоту в первую очередь у себя. Жителей частного сектора прошу обратить внимание на прилегающие участки. Напомню, что уборка сухой травы и мусора - это не только эстетически важное действие, но еще и полезное противопожарное мероприятие», - отметил градоначальник.По словам мэра, сотрудники городской администрации будут выходить на уборку улиц и скверов весь месячник. За каждым подразделением администрации и каждой муниципальной организацией закреплены общественные территории.«Призываю присоединиться к месячнику предприятия и учреждения всех форм собственности, а также неравнодушных горожан. Общегородской субботник состоится 22 апреля», - заявил Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ