Общество 23.03.2023 в 17:06

Google не удалось оспорить штраф в 2 млрд рублей

Апелляция поддержала законность решения ФАС в отношении владельца YouTube

A- A+
Текст: Номер один
Google не удалось оспорить штраф в 2 млрд рублей
В феврале 2022 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Google LLC. ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.

Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

После всестороннего изучения обстоятельств дела комиссия службы признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

В результате проведенного административного расследования ФАС России наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей (34 886 073 доллара) за нарушение антимонопольного законодательства.

Компания попыталась обжаловать решение и предписание службы, а также постановление о назначении штрафа, однако Девятый арбитражный апелляционный суд принял сторону ФАС России, сообщили в ее пресс-службе. Ранее решение антимонопольной службы также поддержал суд первой инстанции.

Фото: ФАС
Теги
ФАС Google штраф

Все новости

В Бурятии более 90 процентов населения имеют один источник дохода
23.03.2023 в 18:16
В Бурятии сельчанин забил сожительницу молотком из ревности
23.03.2023 в 17:41
В районе Бурятии собаки растерзали домашний скот
23.03.2023 в 17:37
Google не удалось оспорить штраф в 2 млрд рублей
23.03.2023 в 17:06
В Бурятии виновником крупного пожара в селе Бараты оказался наркоман
23.03.2023 в 17:04
В Бурятии двое сельчан из Гремячинска воровали в окрестных селах
23.03.2023 в 16:31
В Бурятии 14-летний подросток устроил ДТП на мамином автомобиле
23.03.2023 в 16:09
В Бурятии проверили село, где собаки набросились на ребенка
23.03.2023 в 15:46
В Улан-Удэ стали чаще устанавливать общедомовые приборы учета
23.03.2023 в 15:42
В Бурятии 600 шахматистов сразятся за звание лучшего на «Сагаалха - 2023»
23.03.2023 в 14:22
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

Читайте также
В Бурятии более 90 процентов населения имеют один источник дохода
В 2010 году о двух и более источников дохода говорили свыше 25 % жителей республики
23.03.2023 в 18:16
В Бурятии сельчанин забил сожительницу молотком из ревности
Ему предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу
23.03.2023 в 17:41
В Бурятии двое сельчан из Гремячинска воровали в окрестных селах
Ущерб составил около 46 тысяч рублей, молодые злоумышленники задержаны
23.03.2023 в 16:31
В Улан-Удэ стали чаще устанавливать общедомовые приборы учета
Они позволяют значительно снизить оплату за коммунальные услуги
23.03.2023 в 15:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru