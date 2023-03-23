Google не удалось оспорить штраф в 2 млрд рублей

В феврале 2022 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Google LLC. ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.После всестороннего изучения обстоятельств дела комиссия службы признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.В результате проведенного административного расследования ФАС России наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей (34 886 073 доллара) за нарушение антимонопольного законодательства.Компания попыталась обжаловать решение и предписание службы, а также постановление о назначении штрафа, однако Девятый арбитражный апелляционный суд принял сторону ФАС России, сообщили в ее пресс-службе. Ранее решение антимонопольной службы также поддержал суд первой инстанции.Фото: ФАС