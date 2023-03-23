Общество 23.03.2023 в 18:16
В Бурятии более 90 процентов населения имеют один источник дохода
В 2010 году о двух и более источников дохода говорили свыше 25 % жителей республики
Текст: Номер один
«Чтобы ты жил на одну зарплату!». Популярное в советское время шуточное «проклятие» оказалось сейчас нормой жизни для Бурятии. Согласно итогам переписи 2020 года, для 36,7 % населения республики основным источником средств к существованию является доход от трудовой деятельности, сообщил Бурятстат один из результатов Всероссийской переписи населения-2020.
При переписи населения 2020 года опрос граждан проводился по 14 источникам средств к существованию, если у человека имелось несколько источников предлагалось указать основной. Перепись показала, что по состоянию на 1 октября 2021 года 91,6 % населения, из числа указавших источники средств к существованию, имеют один источник, что выше показателя переписи 2010 года на 18,3 процентных пункта.
Два источника средств к существованию имело 7,9 % ответивших на этот вопрос переписного листа, в 2010 году показатель составлял 25,3 %. Три и более источников имело 0,5 %, что меньше показателя 2010 года на 0,9 процентных пункта.
Согласно итогам переписи 36,7 % населения, из числа указавших основной источник средств к существованию, основным являлась заработная плата. Этот вид источника средств к существованию является самым популярным как среди мужчин, так и среди женщин республики.
За счет обеспечения со стороны других лиц проживало 30,1 % населения республики, за межпереписной период данный показатель сократился на 3,4 процентных пункта. Среди указавших основным данный источник средств к существованию преобладает молодежь в возрасте до 19 лет.
Пенсию (кроме пенсии по инвалидности), как основной источник средств к существованию указали ,19,4 % жителей, в числе которых преимущественно женщины. Также женщины преобладают и среди получателей пособий и выплат от государства и организаций, для 7,2 % женщин и 4,3 % мужчин этот вид дохода является основным.
Мужчины преобладают среди указавших основным источником средств к существованию пенсию по инвалидности (среди мужчин – 3,0 %, среди женщин – 1,9 %), доход от предпринимательской деятельности (среди мужчин - 3,2 %, среди женщин - 1,7%) и производство товаров для собственного использования (среди мужчин – 1,9 %, среди женщин – 1,9 %).
Основным источником средств к существованию считают стипендию 1,4 % населения, ответивших на вопрос об основном источнике средств к существованию. За межпереписной период доля населения, указавших основным источником средств к существованию стипендию увеличился на 1,0 процентный пункт.
Доля населения, указавших в качестве основного источника средств к существованию сдачу в аренду имущества, доход от патентов и авторских прав, сбережения, дивиденды, проценты, ссуды, реализацию капитала, пособие по безработице, льготы, компенсации, субсидии, выигрыши и иные источники, составила 0,3 %.
Более подробно об источниках средств к существованию населения Республики Бурятия по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года можно узнать на официальном сайте Бурятстата в разделе «Переписи и обследования» или по ссылке.
Фото: «Номер один»
При переписи населения 2020 года опрос граждан проводился по 14 источникам средств к существованию, если у человека имелось несколько источников предлагалось указать основной. Перепись показала, что по состоянию на 1 октября 2021 года 91,6 % населения, из числа указавших источники средств к существованию, имеют один источник, что выше показателя переписи 2010 года на 18,3 процентных пункта.
Два источника средств к существованию имело 7,9 % ответивших на этот вопрос переписного листа, в 2010 году показатель составлял 25,3 %. Три и более источников имело 0,5 %, что меньше показателя 2010 года на 0,9 процентных пункта.
Согласно итогам переписи 36,7 % населения, из числа указавших основной источник средств к существованию, основным являлась заработная плата. Этот вид источника средств к существованию является самым популярным как среди мужчин, так и среди женщин республики.
За счет обеспечения со стороны других лиц проживало 30,1 % населения республики, за межпереписной период данный показатель сократился на 3,4 процентных пункта. Среди указавших основным данный источник средств к существованию преобладает молодежь в возрасте до 19 лет.
Пенсию (кроме пенсии по инвалидности), как основной источник средств к существованию указали ,19,4 % жителей, в числе которых преимущественно женщины. Также женщины преобладают и среди получателей пособий и выплат от государства и организаций, для 7,2 % женщин и 4,3 % мужчин этот вид дохода является основным.
Мужчины преобладают среди указавших основным источником средств к существованию пенсию по инвалидности (среди мужчин – 3,0 %, среди женщин – 1,9 %), доход от предпринимательской деятельности (среди мужчин - 3,2 %, среди женщин - 1,7%) и производство товаров для собственного использования (среди мужчин – 1,9 %, среди женщин – 1,9 %).
Основным источником средств к существованию считают стипендию 1,4 % населения, ответивших на вопрос об основном источнике средств к существованию. За межпереписной период доля населения, указавших основным источником средств к существованию стипендию увеличился на 1,0 процентный пункт.
Доля населения, указавших в качестве основного источника средств к существованию сдачу в аренду имущества, доход от патентов и авторских прав, сбережения, дивиденды, проценты, ссуды, реализацию капитала, пособие по безработице, льготы, компенсации, субсидии, выигрыши и иные источники, составила 0,3 %.
Более подробно об источниках средств к существованию населения Республики Бурятия по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года можно узнать на официальном сайте Бурятстата в разделе «Переписи и обследования» или по ссылке.
Фото: «Номер один»