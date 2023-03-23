Общество 23.03.2023 в 21:59

В Бурятии реконструируют «звено» Пеледуйского энергокольца

«Россети» создадут на севере республики  новый центр питания сверхвысокого напряжения для развития БАМа
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В Бурятии реконструируют «звено» Пеледуйского энергокольца
В Бурятии началась реконструкция подстанции 220 кВ «Таксимо» – «звена» Пеледуйского энергокольца, задействованного в электроснабжении Байкало-Амурской магистрали, сообщили в пресс-службе компании «Россети».

«Россети» увеличат мощность центра питания почти в пять раз – до 639 МВА, а его класс напряжения повысится до 500 кВ. Также компания построит 230-километровый транзит, который соединит «Таксимо» с новой подстанцией 500 кВ «Нижнеангарская», и модернизирует три смежных объекта в Иркутской области. Общий объем инвестиций составит 27,6 млрд рублей.

Электроснабжение Восточного полигона железных дорог – Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей – является самым крупным проектом в инвестиционной программе Группы «Россети». Он делится на два этапа. На первом из них выполнено уже 13 из 14 мероприятий. В 2023 году компания завершит последний объект этапа – поставит под напряжение линию 500 кВ «Усть-Кут – Нижнеангарская» с подстанцией 500 кВ «Нижнеангарская». На втором этапе запланировано семь основных мероприятий, включая реконструкцию «Таксимо» со строительством транзита до «Нижнеангарской».

Оба центра питания – «Таксимо» и «Нижнеангарская» – входят в состав Пеледуйского энергокольца, созданного для повышения надежности электроснабжения четырех регионов России – Иркутской области, Якутии, Бурятии и Забайкалья. Общая протяженность кольца составляет 3,3 тыс км. Помимо железнодорожной инфраструктуры в числе потребителей – перекачивающие станции трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия.

На подстанции «Таксимо» будет установлена автотрансформаторная группа мощностью 501 МВА с резервной фазой (167 МВА). Силовое оборудование оснастят устройством регулирования напряжения под нагрузкой и системой мониторинга, позволяющей дистанционно следить за его состоянием.

Для подключения нового транзита до «Нижнеангарской» на подстанции возведут открытое распределительное устройство (ОРУ) 500 кВ. Также энергетики расширят ОРУ 220 кВ, смонтируют комплектное распределительное устройство наружной установки 10 кВ, построят новый общеподстанционный пункт управления, где разместят современные микропроцессорные комплексы релейной защиты. Более 95% всего оборудования, которое установят на «Таксимо», произведено в России.

Фото: «Россети»
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энергетика сети реконструкция БАМ

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