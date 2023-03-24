Общество 24.03.2023 в 09:09

Один ребенок погиб, один травмирован, один может не родиться

Таков трагический итог ДТП в Улан-Удэ, которое совершил пьяный водитель иномарки
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Текст: Номер один
Один ребенок погиб, один травмирован, один может не родиться
В Улан-Удэ сегодня  около 12 часов ночи 39-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт», следуя в состоянии алкогольного опьянения (результат освидетельствования 1,03 мг/л) по автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск, на 28-м километре не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул машину.

В результате ДТП восьмилетний летний пассажир иномарки получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. А четырехлетний пассажир с травмами доставлен в ДРКБ Улан-Удэ, сообщили в республиканской ГИБДД.

Их 32-летняя мать с травмами различной степени тяжести, в т.ч. с угрозой выкидыша  (беременная), с признаками опьянения госпитализирована в БСМП, а после осмотра направлена в перинатальный центр.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.  

Фото: ГИБДД
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