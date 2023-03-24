Один ребенок погиб, один травмирован, один может не родиться

В Улан-Удэ сегодня около 12 часов ночи 39-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт», следуя в состоянии алкогольного опьянения (результат освидетельствования 1,03 мг/л) по автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск, на 28-м километре не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул машину.В результате ДТП восьмилетний летний пассажир иномарки получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. А четырехлетний пассажир с травмами доставлен в ДРКБ Улан-Удэ, сообщили в республиканской ГИБДД.Их 32-летняя мать с травмами различной степени тяжести, в т.ч. с угрозой выкидыша (беременная), с признаками опьянения госпитализирована в БСМП, а после осмотра направлена в перинатальный центр.В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.Фото: ГИБДД