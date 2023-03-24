Житель Забайкалья заживо сжег знакомого и обезглавил тещу

Заместитель прокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил обвинительное заключение уголовное дело в отношении 21-летнего судимого жителя Оловяннинского района. Он обвиняется в «убийстве двух лиц с особой жестокостью» и «незаконном уничтожении и повреждении имущества путем поджога», сообщили в краевой прокуратуре.По версии следствия в начале марта 2022 года в поселке Оловянная обвиняемый после совместного употребления спиртного в бане поссорился со своим знакомым, после чего избил его, облил неустановленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Похитив у потерпевшего около 60 тыс рублей, он покинул место преступления.Начавшийся пожар бани ликвидировали пожарные. Извлеченный из огня потерпевший скончался на следующий день в больице от полученных телесных повреждений и ожогов.Общий ущерб, причиненный пожаром, составил около 200 тыс рублей.Возвратившись к месту преступления через сутки, обвиняемый и его теща похитили из бани электроинструмент на сумму около 17 тыс рублей, которым распорядились по своему усмотрению.Спустя два месяца обвиняемый у себя дома ночью после ссоры нанес своей теще удар топором в шею, отчего она скончалась на месте. Отчленив голову от тела, он закопал ее в огороде, а тело вывез и спрятал на свалке.Длительное время женщина считалась пропавшей без вести, однако в августе 2022 года благодаря своевременно реализованной оперативной информации преступник был задержан сотрудниками полиции и следователями Следственного комитета России.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Фото: pixabay.com