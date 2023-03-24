Международная туристическая выставка Baikal Travel Mart пройдет в Улан-Удэ с 7 по 8 апреля. Площадкой для ее проведения в этом году выбран Бурятский драматический театр, что позволит гостям ближе познакомиться с бурятской культурой. Об этом сообщил в прямом эфире Центра управления регионом министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.«Хочу пригласить всех предпринимателей, туроператоров, отельеров, всех, кто работает в индустрии гостеприимства, прийти на эту выставку. Будет много гостей из регионов Дальнего Востока, из Монголии, из Казахстана. Это будет международная выставка, которая позволит познакомиться с коллегами. Мероприятие открытое, любой может принять участие», - сказал министр.Он также анонсировал туристические события этого года: горный фестиваль «Мунку-Сардык» в Окинском районе, «Тарбагатайский хлебосол», фестиваль «Черемуха на Чикое» в Кяхтинском районе, гастрономическое событие в Джидинском районе «Боргойская баранина», а также рыбный фестиваль «В гостях у Рыбича» в Кабанском районе.«За январь этого года Бурятия приняла более 35 тысяч туристов, что на 90% больше, чем в январе прошлого года. А за 2022 год относительно 2021 года рост турпотока в Бурятию составил 40 %. Туристы едут, нам необходима инфраструктура», - рассказал Алдар Доржиев.Министр отметил, что Бурятия получает беспрецедентную поддержку со стороны федерального центра. Из 2 млрд рублей, которые направлены на поддержку туротрасли на Дальнем Востоке, 590 млн в этом году получает именно Бурятия: 337 млн на грантовую поддержку, около 40 млн - на культурно-спортивный праздник Сурхарбан и около 215 млн на туристический центр Улан-Удэ.Большая часть вопросов зрителей прямого эфира была посвящена именно тому, как можно получить грант на создание собственного проекта в сфере туризма.«Если говорить о грантовой поддержке, то хочу сказать, что Алексей Цыденов уже утвердил порядки предоставления грантов. Я подписал приказ о начале приема заявок, предприниматели могут уже знакомиться с условиями и готовить свои заявки для получения господдержки. Ознакомиться с условиями, можно на официальном сайте нашего министерства. Также можно получить личную консультацию в нашем министерстве или позвонить по телефонам: 21-27-14, 55-97-46. Через месяц мы начнем обрабатывать эти заявки, и я думаю, что к концу мая уже определимся с победителями. И предприниматели, которые выиграют, смогут реализовать свои проекты», - пояснил министр.Какие именно это могут быть проекты? Во-первых, организация пляжных зон, на которые будет выделено не менее 50 млн рублей. В-вторых, обустройство создаваемых национальных туристических маршрутов по самым живописным местам Бурятии на 99,1 млн рублей в общей сложности. В-третьих, возведение новых кемпингов, на которые планируется потратить около 82 млн рублей.«Кроме того, на сумму 106,3 млн рублей туристический бизнес республики сможет приобрести туристическое оборудование, создать электронные путеводители, развить туристскую среду для людей с ограниченными возможностями, приобрести оборудование для инфоцентров и пунктов проката, разработать новые туристические маршруты, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха. Здесь максимальная сумма гранта составит 3 млн рублей. А также предприниматели смогут построить обогреваемые бассейны, что немаловажно в нашем климате», - отметил Алдар Доржиев.К слову, в Бурятию все активнее едут журналисты федеральных СМИ. Информационные туры для них проводит ТИЦ «Байкал».«Например, приезжал телеканал «Пятница» со своей программой «Гастро-тур», телеканал «Моя планета» с программой «Один день в городе», «ВКонтакте» снял контент для серии роликов о Бурятии. В эти дни у нас гостит «Первый канал», который снимает программу «Поехали!». И большая группа журналистов, не менее 12 человек, работают в рамках проекта «Медиа-разведка». В ближайшее время мы также ожидаем съемочную группу НТВ. Байкал притягивает, в том числе журналистов и блогеров», - подвел итог Алдар Доржиев.Фото: unsplash.com