В феврале годовая инфляция в Бурятии опустилась ниже средней по стране и ДФО

В феврале годовая инфляция в Бурятии впервые за несколько лет опустилась ниже средних значений по России и по Дальневосточному федеральному округу, где она составила 11%. В Бурятии показатель замедлился до 10,8% после 11,9% в январе. При этом темпы прироста цен на товары снизились, а на услуги — повысились, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ.«В прошлом году аграрии республики собрали больше овощей открытого грунта. В феврале на прилавках магазинов было достаточно местных корнеплодов — более дешевых по сравнению с привозными. Стабильно обеспечивают земляков собственной продукцией бурятские молокозаводы и мясокомбинаты. Нарастили объемы производства и увеличили поставки в Бурятию продуктов питания агропромышленные компании из других регионов России.Как итог — расширилось предложение многих видов продовольствия в магазинах республики. Из-за этого стоимость картофеля, свеклы, моркови, свинины, мяса птицы в феврале была ниже, чем год назад. Крупы, сахар, молоко, говядина, колбаса, кондитерские и макаронные изделия в годовом выражении подорожали, но меньшими темпами.Медленнее дорожали и многие виды непродовольственных товаров. Среди них — легковые автомобили, мебель, компьютерная техника. А телевизоры и смартфоны продолжили дешеветь. Основная причина — сдержанный потребительский спрос. Кроме того, в магазинах бытовой техники и электроники стало больше продукции китайских брендов», - комментирует заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России Виталий Пономарев.По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране к концу этого года составит 5-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого значения в дальнейшем.Подробнее о причинах изменения цен в Бурятии в феврале сообщается в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в феврале снизился до 8,12% после 9,96% в январе.Рекордный урожай прошлого года зерновых культур и сахарной свеклы в целом по стране поддерживал широкое предложение сельскохозяйственного сырья. Это способствовало его удешевлению в годовом выражении и сдерживало рост издержек переработчиков. В результате замедлился годовой рост цен на муку, крупы, сахар, макаронные и кондитерские изделия.Сократились затраты животноводов на компоненты кормов из-за уменьшения стоимости зерна, подсолнечника и сои. Вместе с наращиванием мощностей по переработке продукции животноводства в целом по стране это привело к снижению годовых темпов прироста цен на говядину, мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, а также на молоко, сметану, творог и сливочное масло.Более высокий урожай 2022 года овощей открытого грунта у региональных производителей по сравнению с предыдущим годом позволил сформировать повышенные запасы для хранения. В результате в феврале на рынке сохранялось высокое предложение продукции местных овощеводов, более дешевой по сравнению с привозной. Как следствие, усилилось снижение в годовом выражении цен на картофель, свеклу и морковь.Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 13,05% в феврале после 14,15% в январе.Сдержанная потребительская активность продолжила определять динамику цен на ряд товаров длительного пользования. Замедлился годовой рост цен на легковые автомобили, мебель, компьютеры, ускорилось в годовом выражении снижение цен на телевизоры и смартфоны. На динамику цен электроники также влияло увеличение предложения продукции китайских брендов на региональном рынке.На фоне действия внешних ограничений на экспорт нефти на внутреннем рынке сохранялось высокое предложение автомобильного топлива, превышающее спрос. Это способствовало снижению цен на бензин и замедлению годового роста цен на дизельное топливо.Годовой темп прироста цен на услуги в феврале увеличился до 11,43% после 11,29% в январе.Основной вклад внесла динамика цен на услуги воздушного транспорта из-за эффекта низкой сравнительной базы прошлого года. В феврале 2022 года предоставление одной из авиакомпаний дополнительной скидки к дальневосточной субсидии на московском направлении способствовало уменьшению годовых темпов прироста цен на авиабилеты. В феврале текущего года продаж билетов со скидками не было. В результате ускорился годовой рост цен на авиаперелеты.В то же время, по информации региональных туроператоров, из-за произошедшего в начале февраля землетрясения в Турции снизился спрос на отдых в этой стране. Это отразилось на замедлении годового роста цен на услуги зарубежного туризма в целом.Фото: Отделение-НБ Республика Бурятия Банка России