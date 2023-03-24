Общество 24.03.2023 в 11:50

Увеличение экспорта Монголии возможно за счет реэкспорта в Россию

Бизнесмены двух стран считают, что это реальный путь преодоления торгового дисбаланса
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Текст: Номер один
Увеличение экспорта Монголии возможно за счет реэкспорта в Россию
В нынешних условиях реэкспорт может стать возможностью увеличить экспорт Монголии в Россию, считают участники деловой встречи между двумя странами. Она проходит в Национальной торгово-промышленной палате Монголии, сообщает МОНЦАМЭ.

Было подчеркнуто, что здесь преобладают бытовая техника, автомобили и запасные части к ним, и Монголии необходимо развивать свои свободные зоны и быть готовой, чтобы увеличить реэкспорт.

Дело в том, что доля импорта из России в товарообороте между Монголией и Россией составляет 2,6 млрд долларов, а доля экспорта товаров из Монголии составляет 91,6 млн долларов. Этот показатель по-прежнему указывает на неудовлетворительный торговый баланс между двумя странами.

В бизнес-форуме принимают участие представители более 40 компаний, в том числе губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев и президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь.

Иркутская область географически близка к Монголии, поэтому является главным мостом для торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В 2022 году регион экспортировал товары и услуги в Монголию на сумму 170 млн долларов и импортировал товары и услуги из Монголии на сумму 3,6 млн долларов США.

Представители монгольских компаний, участвовавших в форуме, отметили востребованность сотрудничества с соседними странами для того, чтобы Монголия страна развивала свое производство и увеличивала экспорт. Участники подчеркнули, что экспорт и торговля продовольственными товарами, в том числе мясом и мясопродуктами из Монголии в Россию, могут быть решены путем создания совместного предприятия.

В ходе форума стало известно, что 8 июня этого года состоится форум высокого уровня в формате Россия-Монголия-Китай. На встрече будут обсуждаться транзит, логистика и торговля соседних стран, а также будут затронуты ранее обсуждавшиеся вопросы, такие как экономический коридор между тремя странами.

В рамках бизнес-форума Национальная торгово-промышленная палата Монголии и Торгово-промышленная палата Восточной Сибири подписали меморандум о сотрудничестве. Корпорация развития Иркутской области РФ подписала внешнеторговое соглашение, а также договор о сотрудничестве с соответствующими монгольскими предприятиями, правительственными учреждениями и тремя аймаками.

С монгольской стороны в организации бизнес-форума двух стран принимают участие Министерство иностранных дел, Министерство экономики и развития, Национальная торгово-промышленная палата, а с российской стороны - администрация Иркутской области, Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, Российский экспортный центр и платформа «Мой бизнес».

Фото: montsame.mn
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Россия Монголия товарооборот бизнес-форум

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