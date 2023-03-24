Общество 24.03.2023 в 12:15

В Улан-Удэ риелтор вернул клиентке 100 тыс руб через суд

Возврат денег прошел под контролем судебных приставов республики

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ риелтор вернул клиентке 100 тыс руб через суд
В Улан-Удэ судебные приставы помогли горожанке вернуть деньги, незаконно присвоенные риелтором, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Местная жительница решила улучшить жилищные условия: свою квартиру продать и купить более подходящую.  Для этого женщина обратилась в агентство недвижимости.

Для обеспечения каждого договора купли-продажи риелтор получил под расписку на ответственное хранение по 50 тысяч рублей, переданных в качестве задатка. По определенным причинам сделка сорвалась, однако деньги недобросовестный риелтор так и не отдал.

Чтобы вернуть денежные средства, обманутой женщине пришлось обратиться в суд. Несмотря на судебное решение, которое вступило в законную силу, должник не торопился рассчитаться с долгами. Это стало причиной обращения пострадавшей уже к судебным приставам.

«Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил какие меры принудительного характера будут применены в случае игнорирования требований судебного акта. Кроме того, ответчика предупредили, что за неуплату задолженности в установленный законом срок для добровольного исполнения по закону придется заплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга», - рассказали в республиканском управлении ФССП.

Разъяснения судебного пристава дали результат: риелтор оплатил задолженность в полном объеме. Деньги перечислены на расчетный счет взыскателя.

Фото: pixabay.com
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недвижимость риелтор обман приставы

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