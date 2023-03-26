Бурятия сходит с ума

За последний год число обращений к психотерапевтам в Бурятии увеличилось на 1300 человек. В марте весеннее обострение - в полном разгаре. Улан-удэнский психотерапевт поведала о живых примерах из своей практики и объяснила, почему люди лишаются рассудка.В психиатрии существует такая вещь, как сезонное аффективное расстройство. Открыто оно было за границей в 80-х годах. Врачи связывают его с депрессивными эпизодами жизни, пик которых приходится как раз на раннюю весну и осень.- Я работаю в своей специальности с 1995 года. Выражение «весеннее обострение» имеет шутливую и ироническую окраску, но в медицине действительно существует термин «обострение». Бывает, что стадии течения хронической болезни характеризуются усилением проявляющихся симптомов или появлением новых. Как раз именно в весенний и в осенний периоды, - объясняет врач психиатр Лариса Шелковникова.Кстати, надо сразу обозначить, в чем разница между психологом и психиатром. Психолог не имеет права назначать пациентам лекарства. По большей части психологи занимаются психикой здоровых людей. Их задача помочь человеку найти выход из какой-либо жизненной ситуации, неприятного состояния с помощью разных приемов и техник. Работа психиатра сложнее, так как он работает с людьми, живущими порой в мире пограничном, а то и вовсе не связанном с реальностью.В обоих случаях действует принцип конфиденциальности. Личные данные пациентов хранят в строжайшей тайне.Наверное, главные вопросы - почему люди сходят с ума и что провоцирует психические болезни.Развиться психические заболевания могут как по причине генетической наследственности, так и из-за сформировавшихся обстоятельств. По словам врачей, к расстройству личности больше склонны женщины. Спровоцировать болезни психики может все что угодно, но чаще всего стресс.- Стрессовые ситуации сильно провоцируют. Мы встали утром – уже стресс для нас. Рабочий день начался - стресс. Доехали до работы - опять стресс. В такси или в трамвай зашли, много людей, поругались с кем-то - тоже стресс. А вечером едешь - полный «микрик», не так зашел, толкнул - и уже все на взводе едут. Соответственно, это раздражение, которое весь день накапливалось, оно выплескивается. И если не разрядил себя, то уходишь в тревожное расстройство, - поясняет Лариса Николаевна.Коронавирус тоже оставил свой заметный след.- К нам часто приходят пациенты с постковидным синдромом. До сих пор отголоски постковидного осложнения у многих остались в виде тревоги, депрессии, психозов. Больше всего мы сейчас сталкиваемся с тревожными, астеническими состояниями и апатией именно у переболевших, - говорит врач.За последний год число обращений к психотерапевтам увеличилось на 1300 человек. В 2021 году зафиксировано 6200 посещений в психоневрологический диспансер. За прошедший, 2022-й - уже 7500 обращений.Тяжело бывает врачам найти и причину возникновения болезни.- Например, кто-то сходил к врачу, поставил какой-то укол. Именно в этот момент, когда вводили укол, стал чувствовать жжение, якобы что по нему что-то ползает, щекочет. Начал себя накручивать. Приходит к нам и говорит, что именно с укола у него все и началось. Но это же не факт. Запустить болезнь может что угодно, - считает Лариса Николаевна.К сожалению, до психоневрологического диспансера доходят далеко не все пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи.- В Законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», который у нас существует, мы работаем по обращаемости. Но у нас же куча пациентов, кто не обращается к медикам. Иногда видно, что люди не совсем здоровы, но и ничего плохого они не делают, - говорит Лариса Николаевна.Но бывает, что безобидные отклонения могут вылиться и в опасные для окружающих действия. Читая новости, можно заметить, что чаще всего громкие происшествия с психически нездоровыми людьми происходят в районах Бурятии. Например, психбольной житель Закаменска напал с вилами на десятилетнего мальчика. В Тункинском районе психический больной убийца коров напал с ножом на полицейского. Также отмечались случаи немотивированной агрессии. В одном из пригородных поселков неизвестный мужчина без причины набросился на прохожего, повалив его с ног.- Обратиться за помощью можно и в районах, просто люди не понимают, что они заболевают. Пациент часто не считает себя больным. Уже когда со стороны видно, тогда родственники ищут выхода из ситуации. Но не у всех же есть родственники или соседи. Значит, нет и критики со стороны. Сельские районы разбросаны территориально. Может быть, больной живет где нибудь на зимовье один. И сходит с ума по-тихому, - отмечает Лариса Николаевна.В прошлом году в Бурятии зафиксировано несколько случаев фроттеризма. То есть ситуаций, когда в общественном транспорте при большом скоплении народа человек начинает тереться своими гениталиями об другого человека. Не так давно задержан пожилой мужчина, занимающийся актом онанизма напротив школы.- Сексуальные нарушения часто встречаются при проблемах сексуального характера, появляющихся с возрастом или из-за употребления психоактивных веществ. Из-за проблем с потенцией людям нужны новые стимулы. Поэтому идет всплеск извращений, влечение к детям, животным и т. д., - говорит сексопатолог Ксения Халтанова.В Бурятии нередки случаи изнасилований, педофилии, фроттеризма, мастурбации в общественных местах.За годы практики врачи сталкиваются с разными историями. Мы подобрали несколько косвенных случаев, в которых дальнейшие их детали изменены из принципа врачебной тайны. Кстати, иногда в кабинет к врачу пациента приводит не сумасшествие, а обычная житейская ситуация, которую пережить в одиночку люди не могут.- Когда-то у меня был один мужчина на приеме, жил он с матерью. Ухаживал за ней. Родственница проживала в другом городе. Потом она приехала якобы помочь брату и говорит: «Ты иди поработай, я с мамой посижу». Пока брат благополучно работал, она маму свозила к нотариусу, переписала на себя квартиру. Мужчина остался без жилья, очень переживал из-за такого предательства, - вспоминает Лариса Шелковникова.По словам медиков, в последнее время идет большой поток пациентов с ярко выраженной раздражительностью и агрессией. Но если таким людям еще можно как-то помочь, то вылечить людей с паранойей уже сложнее.- Был один пациент. Соседи наверху живут, а у него паранойя. Говорит мне: «Я хожу в туалет и слышу, что они обо мне говорят. Они строят планы, как завоевать меня и захватить мою квартиру». Еще помню случай, когда у девушки было стойкое ощущение, что за ней следят. Она приходит и мне в телефоне показывает фотографии номеров тех машин, которые за ней следят. Начинаешь спрашивать: «Зачем за тобой следят? Какие есть версии?». Ответить на такие простые вопросы пациенты не могут, - поделилась Лариса Николаевна.Паранойя может перерасти в недоверие не только к соседям, но и к своим близким. От таких заболеваний страдают по большей части родственники пациентов. А иногда еще и домашние животные.- Семейная пара взяла детишек из детского дома. Детки из разных семей. Один - немного постарше, другой - помладше. Мальчик, которому было восемь лет, пинал щенка. Однажды он с такой жестокостью измывался над кошкой, что она осталась без лап. Мы посоветовали родителям обратиться к психиатру, - отмечает медик.Людей, имеющих психические отклонения, можно встретить не только в психоневрологическом диспансере. Они живут среди нас. Так, наша редакция за долгие годы работы неоднократно сталкивалась с разного рода необычными гостями.- К нам приходила в редакцию женщина, пенсионерка. Она рассказала, что у нее дома якобы повсюду спрятаны «жучки», подключена прослушка. Бабушка призналась, что никогда «жучков» не видела, но точно знает, что они есть. Неизвестные люди, предположительно спецслужбы, следят за ней, за ее каждым шагом, подслушивают все ее разговоры. Также «жучок» установлен в ее телефоне, поэтому она больше не пользуется ни домашним телефоном, ни сотовым. Но недавно преследователи пошли еще дальше – пока она спала, вошли в квартиру и вживили «жучок» ей прямо в голову, «чтобы подслушивать и мысли». По ее словам, она слышит, как в голове что-то иногда «щелкает», «переключается». Из-за этого не может спокойно жить, спать, - вспоминает один из журналистов издания.Чем бабушка могла так заинтересовать спецслужбы или того, кто установил в ее голову «жучок», так и осталось непонятно. Но женщину выслушали. Однако ничем помочь, конечно, не смогли.Были и случаи общения наших гостей с НЛО, с пришельцами, которые в некоторых случаях пытались навредить, а в других, напротив, подружиться. Все эти люди живут словно в своем мире, где для них все очевидно и понятно. А все окружающие здоровые люди им, наоборот, кажутся умалишенными, ограниченными, теми, кто «не знает всей правды».Простому обывателю сложно представить, как можно с серьезным лицом выслушивать истории про пришельцев, тайных агентов и монстров. Но для врачей это не только обычная рутинная работа, но и в своем роде акт сострадания. Потеря доверия пациента может привести к тому, что он замкнется в себе, перестанет проходить лечение, а что будет с ним потом – неизвестно.- Надо любить свою профессию. Мне эта работа по-настоящему нравится. Ну как я могу смеяться? Может быть, у этого человека единственная надежда – это я. Он пришел к тому, кто его поймет. Потому что, как правило, родственникам это все надоедает, они устают. А таким людям необходимо с кем-то общаться. Вот они и приходят к врачам, рассказывают о своем горе. Ну и чисто по-человечески их понимаешь. Где-то приходится подыгрывать, где-то соглашаться. Чтобы все это не привело к страшному. Чтобы спасти его.Фото: pixabay.com