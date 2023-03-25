В Улан-Удэ жителям многоэтажки предлагают оплатить из своего кармана замену теплообменника

Улан-удэнцы, проживающие в 102 микрорайоне, жалуются на холод в квартирах и на теплую воду вместо горячей. Для того, чтобы в доме стало теплее, необходима замена теплообменника. Прибор стоит более миллиона рублей.Горожане с улицы Ринчино, 3, а также жители еще нескольких ближайших домов возмущены тем, что управляющая компания пытается принудить их к замене дорогостоящего оборудования – теплообменника, являющегося частью отопительной системы.Теплообменник - устройство, в котором происходит передача теплоты от горячего теплоносителя (горячей воды) к холодной (нагреваемой) среде через стальные, медные, графитовые, титановые гофрированные пластины.- Управляющая компания начала навязывать покупку нового теплообменника. Мы считаем, что старый вполне нормальный, его можно отремонтировать. Два года с нас пытаются собрать подписи, чтобы поставить новый прибор. Он стоит 1,4 млн рублей, - возмущается местный житель Михаил.По словам жителей микрорайона, сейчас у них прохладно в квартирах, а температура горячей воды всего 40 градусов. Зимой, уверяют горожане, ситуация была лучше.Как выяснилось, замену теплообменника управляющая компания «Юго-Западное» предлагала не только жильцам дома на Ринчино, 3.- Несколько лет назад прежняя управляющая компания предлагала нам заменить теплообменник, требовалось около 200 тысяч. Мы не соглашались. Потом сумма возросла до 570 тысяч. И вот сейчас предлагают теплообменник за миллион с лишним, - рассказывает Надежда Шишмарева из дома № 8.Люди задаются вопросом – почему нельзя взять деньги на замену прибора из накопленных взносов на капремонт. Ведь в случае замены прибора из собственных средств жителям каждой квартиры (а их в доме 60) придется отдать в среднем 23 тыс. рублей. Не все могут себе позволить единоразово внести такую сумму.- Тот теплообменник, который стоит сейчас, свое уже отжил. Как и у каждого прибора, у него есть срок службы. Нагревающая часть у старого теплообменника работает плохо, а ремонту он не подлежит. Теплообменники таких моделей уже не выпускают, не делают и латунные трубки к ним, - поясняет директор компании «Юго-Западное» Зоя Хантаева.Руководитель управляющей компании говорит, что получала неоднократные предписания от ТГК-14, муниципальной жилищной инспекции о том, что необходима замена теплообменника в доме по улице Ринчино, 3.- Пластинчатый теплообменник с автоматическими регуляторами позволит поддерживать заданную температуру теплоносителя, даже если температура на входе внезапно понизится, - добавляет Зоя Хантаева.Директор управляющей компании говорит, что теплообменник относится к общему имуществу собственников многоквартирного дома, а поскольку собственники помещений несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества, то они и обязаны участвовать в расходах на содержание этого самого имущества соразмерно своей доле на праве собственности на это имущество.- Согласно ст. 44 Жилищного кодекса, решение о замене теплообменников ГВС необходимо принять на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, о принятии решения уведомить управляющую компанию, - говорит директор «Юго-Западное».Директор управляющей компании обращалась в Фонд капитального ремонта (ФКР) с вопросом о том, можно ли заменить теплообменник за счет взносов в ФКР. Оказалось, что нет.«Реконструкция тепловых узлов и оснащение их необходимыми автоматическими системами не входит в минимальный перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Бурятии. Перечисленные работы могут быть выполнены в рамках капремонта при согласии 2/3 собственников квартир на дополнительный взнос денежных средств помимо уплачиваемого ими минимального взноса», - сообщили в ФКР.За помощью жители улицы Ринчино обратились в отделение Общероссийского народного фронта.Глава регионального исполкома ОНФ в Республике Бурятия Юлия Ким отмечает, что необходимо внести изменения в Постановление Правительства Бурятии № 641 от 16.11.2018 года, который определяет минимальный перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.- Необходимо расширять перечень видов работ в программе капремонта. Поскольку республиканская программа капремонта утверждается постановлением правительства, то в нее изменения вполне возможны. Мы направили запрос в прокуратуру, в котором изложили доводы о том, что при согласовании программы капремонта не учтены эти параметры. Мы считаем, что программу необходимо пересмотреть. Внесение изменений в республиканскую программу - это многоэтапная задача, которая начаться должна с инвентаризации общедомового имущества с целью выявления подобных фактов, - говорит Юлия Ким.Жильцам же, видимо, придется терпеть холод в квартирах и недостаточно горячую воду и дальше либо все же раскошелиться на новый теплообменник, ведь внесение изменений в законы дело небыстрое.Фото: «Номер один»