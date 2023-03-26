В Бурятии забили на мясо

В Бурятии в апреле ожидается очередной скачок цен в связи с сокращением поставок мяса из фермерских хозяйств и ужесточением ветеринарных правил. С 15 апреля Управление ветеринарии Бурятии прекращает выдавать справки на мясо подворного убоя. Что увеличит издержки фермеров со всеми вытекающими отсюда последствиями.Эта история началась еще в 2022 году, когда министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев подписал приказ о запрете с 1 сентября 2022 года забивать скот в личных подсобных хозяйствах. С этого времени забой скота можно проводить лишь в специализированных убойных пунктах, оборудованных всем необходимым. Все объяснялось необходимостью обеспечить ветеринарное и санитарное качество мяса, поступаемого на прилавки.Приказ явно был на пользу крупным российским агрохолдингам и мясоперерабатывающим заводам, у которых и так имелись специализированные убойные цеха. А частникам надо было тратиться на покупку нового оборудования.Между тем в Бурятии реализация приказа осложнилась двумя традиционными нашими бедами: неготовностью к быстрой адаптации и плохими дорогами.Во-первых, никто заранее не позаботился о создании в регионе достаточного количества специализированных забойных пунктов. По данным Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, в республике на 1 марта 2023 года было открыто всего 28 убойных пунктов. Из которых львиная доля приходится на Улан-Удэ и пригородные районы, где расположены мясоперерабатывающие предприятия. В большинстве других районов в основном имеется лишь по одному специализированному забойному пункту.Соответственно, фермеры вынуждены вначале везти бычков в район, там забивать и только потом транспортировать на продажу, как правило, в Улан-Удэ.- У нас в Бичурском районе есть только один пункт убоя в райцентре, вначале я везу туда живого бычка, плачу 3,5 тысячи за убой и охлаждение. На следующий день я должен взять уже чистую машину, чтобы забрать тушу. Причем никаких гарантий, что это будет туша именно моего бычка, нет, вес после убоя и разделки меняется. И только после этого я везу это мясо на рынок в Улан-Удэ, - рассказывает местный фермер. - Естественно, что, учитывая такие затраты денег, топлива и времени (около 8% дополнительно), и я, и другие частники Бичурского района сами забивали скот и везли на рынок Улан-Удэ. Перед этим получив у местных ветеринаров справки о ветеринарной безопасности туш.Далее, по словам фермера, ветеринарная служба Центрального рынка еще раз обследовала в своей лаборатории мясо и оно поступало на прилавки.Но эта отработанная десятилетиями эффективная и безопасная схема работала лишь до недавнего времени. На прошлой неделе фермеры в районах стали получать в мессенджерах уведомления от муниципалитетов о том, что с 15 апреля ветеринарная служба прекратит выдавать справки на мясо, поступающее помимо специализированныхубойных пунктов.Это обусловлено тем, что на ветеринарную службу была подана жалоба в связи с нарушением 269-го Приказа Минсельхозпрода России. Назначен месячный срок до 15 апреля 2023 года с целью привести все в соответствие и прекратить поставки такого мяса на рынки.В Управлении ветеринарии по Бурятии эту информацию с мест прокомментировали следующим образом: «В соответствии с приказом Минсельхоза России от 28.04.2022 г. № 269 убой животных, мясо которых направляется для дальнейшей реализации, должен производиться на убойных пунктах. На сегодняшний день на территории республики имеется 28 убойных пунктов и проводится работа по организации иных мест для убоя животных. Убой животных осуществляется под строгим контролем ветеринарной службы, производимая продукция проходит все необходимые лабораторные исследования на подтверждение безопасности и сопровождается ветеринарными сопроводительными документами. Вместе с тем необходимо отметить, что переход на новые требования убоя, согласно ветеринарному законодательству, неизбежен в ближайшее время, в связи с чем призываем жителей республики ускорить обустройство иных мест для убоя животных».На Центральном колхозном рынке Улан-Удэ новость о предстоящих изменениях продажи мяса восприняли с тревогой.- Уже сейчас поставки мяса на рынок сокращаются и цена говядины достигает 700 рублей. Думаю, что если запретят поставку на рынок мяса с частных подворий, то частники либо дополнительные издержки на убой и транспортировку заложат в оптовые цены, либо сократят поставку на наш рынок, - посетовал один из продавцов рынка.По его словам, сегодня все больше фермеров, которых не устраивают вышеозвученные административные препоны, отдают бычков и баранов в живом весе иногородним скупщикам из Иркутской области и субъектов ДФО.В апреле, в связи с новыми требованиями, рынок может столкнуться с дефицитом мяса, поскольку около 90% поступает от фермеров и частных подворий.- Цены на говядину на мясных рынках Улан-Удэ в апреле-мае вырастут. Вопрос только в том, приведет ли это увеличение к росту стоимости мяса в супермаркетах? Ведь сегодня они определяют общий уровень цен на мясную продукцию, - говорит экономист Анатолий Думнов.Пока цены на мясную продукцию в супермаркетах Улан-Удэ заметно ниже, чем на рынках. Однако фермерская продукция при этом более свежая и экологически чистая.Можно добавить, что, по данным Минсельхозпрода РБ, в 2022 году обеспеченность мясом в Бурятии находилась на стабильном уровне и составляла 68%.При этом, что будет с мясными прилавками, пока неясно. Ведь любое административное вмешательство в процесс торговли ходовым товаром зачастую приводит только к одному - снижению конкуренции и дополнительному росту цен.Фото: russianstock.ru