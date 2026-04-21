Новые светофоры в сотых кварталах Улан-Удэ снизят аварийность

Новые светофоры появятся на отвороте, который ведёт к 110‑му и 113‑му микрорайонам в Улан-Удэ. Это поможет снизить аварийность на участке с интенсивным движением, сообщает Комитет по строительству.

– В данный момент проводятся подготовительные мероприятия к проведению торгов по разработке проекта и его последующей реализации, – сообщил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.

Всего в ближайшее время запланировано более 40 мероприятий по снижению аварийности на дорогах. Для этого на дорогах столицы появятся искусственные дорожные неровности, которые разместят на 16-ти участках, дополнительные шесть светофоров типа Т-7, дорожные ограждения на семи участках и тротуары на 12-ти.

