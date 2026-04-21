Общество 21.04.2026 в 14:56

Новые светофоры в сотых кварталах Улан-Удэ снизят аварийность

Они появятся у торгового центра «Мед»
Текст: Елена Кокорина
Новые светофоры в сотых кварталах Улан-Удэ снизят аварийность

Новые светофоры появятся на отвороте, который ведёт к 110‑му и 113‑му микрорайонам в Улан-Удэ. Это поможет снизить аварийность на участке с интенсивным движением, сообщает Комитет по строительству.

 – В данный момент проводятся подготовительные мероприятия к проведению торгов по разработке проекта и его последующей реализации, – сообщил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.

Всего в ближайшее время запланировано более 40 мероприятий по снижению аварийности на дорогах. Для этого на дорогах столицы появятся искусственные дорожные неровности, которые разместят на 16-ти участках, дополнительные шесть светофоров типа Т-7, дорожные ограждения на семи участках и тротуары на 12-ти.

Фото: мэрия города

 

 

 

 

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
