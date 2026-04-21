В Чите с бизнесмена, инвестировавшего в ЖКХ, взыщут 9 миллионов рублей

В Забайкалье Арбитражный суд по иску прокурора взыскал с концессионера в местный бюджет 9 млн рублей от использования им котельных. Прокуратура Забайкальского края провела проверку соблюдения законодательства при заключении в августе 2022 года между администрацией муниципального района «Чернышевский район» и обществом с ограниченной ответственностью «Благоустройство» концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для теплоснабжения образовательных учреждений, расположенных в 5 селах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В соответствии с условиями соглашения, концессионер обязан был в 2023 году за счет собственных средств, включая полученную от использования муниципального имущества прибыль, осуществить мероприятия по модернизации 2 котельных на сумму 9 млн рублей – заменить котельное оборудование, а также провести реконструкцию тепловых сетей. В декабре 2023 года концессия расторгнута по соглашению сторон.

Несмотря на полученную концессионером прибыль в размере 13 млн рублей, указанные мероприятия не проведены. Кроме того, при заключении соглашения не были предусмотрены способы обеспечения исполнения концессионером принятых обязательств – безотзывная банковская гарантия, передача концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита) или страхование риска ответственности концессионера.

Также не была определена плата за использование муниципального имущества, тогда как доходы от его использования полностью отнесены к собственности общества. По версии надзорного органа, «указанные нарушения свидетельствовали о недобросовестности общества, фактическом прикрытии концессией договора аренды объектов жилищно-коммунального хозяйства и, следовательно, ничтожности заключенного соглашения».

В связи с этим прокуратура оспорила концессионное соглашение в арбитражном суде Забайкальского края и потребовала взыскать с концессионера стоимость неисполненных обязательств. Суд удовлетворил заявленные прокурором требования в полном объеме, признал сделку ничтожной и взыскал с концессионера в местный бюджет денежные средства в размере 9 млн рублей.

В последнее время наблюдается тенденция, когда предприниматели влезают в сферу ЖКХ, заключая концессионные соглашения, однако, как показывает практика, это крайне рискованный вид деятельности. В случае неисполнения обязательств, как в данной ситуации, бизнесмены могут столкнуться с судебными исками и финансовыми потерями. После вступления в силу решения суда прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.