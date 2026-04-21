В Чите с бизнесмена, инвестировавшего в ЖКХ, взыщут 9 миллионов рублей

Вложения в коммуналку становятся все более рискованными
Текст: Иван Иванов
В Чите с бизнесмена, инвестировавшего в ЖКХ, взыщут 9 миллионов рублей
В Забайкалье Арбитражный суд по иску прокурора взыскал с концессионера в местный бюджет 9 млн рублей от использования им котельных. Прокуратура Забайкальского края провела проверку соблюдения законодательства при заключении в августе 2022 года между администрацией муниципального района «Чернышевский район» и обществом с ограниченной ответственностью «Благоустройство» концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для теплоснабжения образовательных учреждений, расположенных в 5 селах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В соответствии с условиями соглашения, концессионер обязан был в 2023 году за счет собственных средств, включая полученную от использования муниципального имущества прибыль, осуществить мероприятия по модернизации 2 котельных на сумму 9 млн рублей – заменить котельное оборудование, а также провести реконструкцию тепловых сетей. В декабре 2023 года концессия расторгнута по соглашению сторон.

Несмотря на полученную концессионером прибыль в размере 13 млн рублей, указанные мероприятия не проведены. Кроме того, при заключении соглашения не были предусмотрены способы обеспечения исполнения концессионером принятых обязательств – безотзывная банковская гарантия, передача концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита) или страхование риска ответственности концессионера.

Также не была определена плата за использование муниципального имущества, тогда как доходы от его использования полностью отнесены к собственности общества. По версии надзорного органа, «указанные нарушения свидетельствовали о недобросовестности общества, фактическом прикрытии концессией договора аренды объектов жилищно-коммунального хозяйства и, следовательно, ничтожности заключенного соглашения».

В связи с этим прокуратура оспорила концессионное соглашение в арбитражном суде Забайкальского края и потребовала взыскать с концессионера стоимость неисполненных обязательств. Суд удовлетворил заявленные прокурором требования в полном объеме, признал сделку ничтожной и взыскал с концессионера в местный бюджет денежные средства в размере 9 млн рублей.

В последнее время наблюдается тенденция, когда предприниматели влезают в сферу ЖКХ, заключая концессионные соглашения, однако, как показывает практика, это крайне рискованный вид деятельности. В случае неисполнения обязательств, как в данной ситуации, бизнесмены могут столкнуться с судебными исками и финансовыми потерями. После вступления в силу решения суда прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Все новости

В нацпарке в Бурятии продлили особый противопожарный режим
21.04.2026 в 15:42
Женская сборная Бурятского вуза стала лучшей в стране
21.04.2026 в 15:40
ТГК-14 вернула жителю Улан-Удэ 86 тысяч рублей
21.04.2026 в 15:22
В Бурятии долги по ЖКХ будут ускоренно взыскивать в онлайн-формате
21.04.2026 в 15:19
В Бурятии завели «уголовку» по факту гибели трех туристов из Красноярска
21.04.2026 в 15:09
Новые светофоры в сотых кварталах Улан-Удэ снизят аварийность
21.04.2026 в 14:56
В Чите с бизнесмена, инвестировавшего в ЖКХ, взыщут 9 миллионов рублей
21.04.2026 в 14:54
Юрий Трутнев о КПД ВЭФа, будущем дронов и о том, как увидел пример эффективного производства на спецоперации
21.04.2026 в 14:43
В Бурятии повысят тарифы на перевозку по ряду маршрутов
21.04.2026 в 14:23
Выпускник бурятской гимназии осужден за пособничество террористам
21.04.2026 в 14:15
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
В нацпарке в Бурятии продлили особый противопожарный режим
Ограничения будут действовать до 12 мая включительно
21.04.2026 в 15:42
ТГК-14 вернула жителю Улан-Удэ 86 тысяч рублей
В компании сделали перерасчет за непредоставленную горячую воду
21.04.2026 в 15:22
В Бурятии долги по ЖКХ будут ускоренно взыскивать в онлайн-формате
Долги по коммуналке будут отражать в Госуслугах
21.04.2026 в 15:19
В Бурятии завели «уголовку» по факту гибели трех туристов из Красноярска
Следователи СК устанавливают обстоятельства трагедии
21.04.2026 в 15:09
Следующая новость
