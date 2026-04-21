В Бурятии повысят тарифы на перевозку по ряду маршрутов

В Бурятии запланировано повышение тарифов на регулярные межмуниципальные перевозки по ряду направлений. Эта мера, как подчеркивают представители транспортной отрасли, является вынужденной и необходимой для обеспечения качественного и безопасного пассажирского транспорта.Перевозчики сталкиваются с увеличением затрат на горюче-смазочные материалы, что непосредственно влияет на стоимость перевозок, а также индексации заработной платы водителей.В условиях нехватки водителей удержание персонала становится критически важным. Повышение заработной платы – это способ привлечь и сохранить кадры в сфере пассажирских перевозок.- Содержать автобус – это очень дорогое удовольствие. По транспортной безопасности меры все ужесточаются. Водитель покупает все, что требуется по транспортной безопасности. При этом за каждый месяц нужно еще оплачивать эту услугу. Кадров вообще не хватает. На данный момент часть мужчин на СВО, часть работает на вахте и пассажирские перевозки стали совсем не выгодны. Поэтому мы вынуждены поднимать цену за проезд, - говорит индивидуальный предприниматель Лариса Исаева, перевозчик по маршруту Улан-Удэ – Николаевский.С учетом введения санкций и роста цен на запчасти содержание автобусов становится значительно дороже. Своевременное обслуживание и модернизация транспорта необходимы для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, что также требует дополнительных финансовых вложений.- Периодическое повышение стоимости дизельного топлива и ГСМ – повышаются расходы на обслуживание автотранспорта. Кроме того, в условиях введения санкций значительно увеличивается стоимость запчастей. В связи, с чем содержание автобусов становится значительно дороже, - рассказывает представитель ООО «Прибайкальские маршруты» Максим Голубев.Как отмечают в Минтрансе республики, перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать тариф, однако повышать стоимость могут не чаще 1 раза в год.- В рамках действия 20-го Федерального закона перевозчики, которые работают на межмуниципальных маршрутах, осуществляют перевозку по нерегулируемому тарифу. Это дает право перевозчику устанавливать тариф на свое усмотрение в рамках 93-го постановления. Это делается не более 1 раза в год, - пояснил председатель Комитета по развитию транспорта, информатизации и связи Минтранса РБ Сергей Каплин.Повышение тарифов на перевозки – это не просто экономическая мера, а необходимость, вызванная реальными условиями. Это шаг, который позволит обеспечить безопасность пассажиров и качество предоставляемых услуг, а также поддержать работу транспортной системы республики в условиях современных вызовов.