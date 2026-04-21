Общество 21.04.2026 в 13:16

Монголы съездили за костями динозавров в Париж

Группа монгольских учёных работает над вывозом артефактов из Франции
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монголы съездили за костями динозавров в Париж
Фото: архив «Номер один»

Министерство культуры, спорта, туризма и по делам молодёжи Монголии реализует последовательные и эффективные меры по защите ценного культурного наследия, редких исторических артефактов, а также по возвращению предметов, незаконно вывезенных за пределы страны. В рамках этой деятельности рабочая группа министерства осуществила рабочую поездку в Париж, сообщает информационный портал «Монцамэ».

В ходе визита были достигнуты результаты по следующим ключевым направлениям: инспекция и документирование состояния артефактов – проведена детальная оценка состояния сохранности и условий хранения палеонтологических артефактов (останков динозавров), незаконно вывезенных из Монголии. Объекты были профессионально зарегистрированы и задокументированы.

Также было налажено дипломатическое взаимодействие: организованы встречи с представителями дипломатических миссий во Франции для обсуждения правовых и организационных вопросов, связанных с официальной передачей и транспортировкой артефактов.

Кроме того, стороны провели переговоры с представителями компании Grospiron, специализирующейся на транспортировке объектов международного культурного наследия, с целью разработки безопасного и надёжного логистического плана для возвращения артефактов в Монголию.

Теги
кости динозавры монголия париж

ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru