Монголы съездили за костями динозавров в Париж

Министерство культуры, спорта, туризма и по делам молодёжи Монголии реализует последовательные и эффективные меры по защите ценного культурного наследия, редких исторических артефактов, а также по возвращению предметов, незаконно вывезенных за пределы страны. В рамках этой деятельности рабочая группа министерства осуществила рабочую поездку в Париж, сообщает информационный портал «Монцамэ».

В ходе визита были достигнуты результаты по следующим ключевым направлениям: инспекция и документирование состояния артефактов – проведена детальная оценка состояния сохранности и условий хранения палеонтологических артефактов (останков динозавров), незаконно вывезенных из Монголии. Объекты были профессионально зарегистрированы и задокументированы.

Также было налажено дипломатическое взаимодействие: организованы встречи с представителями дипломатических миссий во Франции для обсуждения правовых и организационных вопросов, связанных с официальной передачей и транспортировкой артефактов.

Кроме того, стороны провели переговоры с представителями компании Grospiron, специализирующейся на транспортировке объектов международного культурного наследия, с целью разработки безопасного и надёжного логистического плана для возвращения артефактов в Монголию.