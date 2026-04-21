Общество 21.04.2026 в 13:27

Житель Бурятии убил соседа, чтобы не возвращать деньги

Его тело он спрятал на стройке
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии осудили убийцу, который хладнокровно расправился с соседом, чтобы не возвращать ему 800 тысяч рублей. Во время возникшей ссоры он задушил его, а тело спрятал на стройке, засыпав песком.

Как рассказали в прокуратуре республики, 35-летний мужчина продал своему сосед дом за 800 тысяч рублей, однако сделка не состоялась из-за наложенного на дом ареста. Потерпевший покупатель настаивал на возврате денег или оформлении дома на себя, но договориться никак не удавалось.

В ночь с 22 на 23 октября 2024 года между мужчинами произошла ссора. Чтобы не возвращать деньги, обвиняемый задушил потерпевшего, а после этого спрятал тело: перевёз его на тележке на стройку и закопал в яме, засыпав песком и кирпичами.

Верховный суд республики признал мужчину виновным в убийстве из корыстных побуждений и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: нейросеть

