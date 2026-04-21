В Бурятии часть береговой полосы озера Байкал вернули государству

В Бурятии сотрудники Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили незаконное оформление в частную собственность физическим лицом земельного участка возле села Максимиха Баргузинского района, пересекающего береговую полосу озера Байкал.

Участок поставили на кадастровый учет в 2009 году, а после этого отнесли к категории земель населенных пунктов. По решению Баргузинского районного суда право собственности физлица на часть земельного участка площадью 343 кв.м. признали отсутствующим.

Также были изменены границы участка. В результате часть береговой полосы озера Байкал вернули государству.

«В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначена для общего пользования. В силу ч. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена», - пояснили специалисты.