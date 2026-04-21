В Бурятии скоро запустят «дачные» электрички

В дачный сезон, с 1 мая по 15 октября, в Бурятии будет ходить больше электричек. ВСЖД запускает дополнительные пригородные поезда по маршрутам № 6611 Улан-Удэ – Таловка и в обратном направлении – № 6622 Таловка – Улан-Удэ.

Электрички будут ездить по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Пассажирам рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок.

Расписание можно уточнить по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».