Выпускник бурятской гимназии осужден за пособничество террористам

В Калининграде огласили приговор по делу о финансировании и пропаганде терроризма. Балтийский флотский военный суд признал виновным уроженца Бурятии. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет.

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия установили, что молодой человек действовал в интересах международной террористической организации.

«Находясь в Калининграде, при помощи одного из мессенджеров создал и администрировал публичный канал, где размещал материалы, направленные на пропаганду терроризма», – рассказали в пресс-службе.

Однако пропагандой дело не ограничилось. Следствие установило, что осужденный не только агитировал подписчиков, но и переводил деньги на криптовалютные счета запрещенной организации.

«Кроме того, он предпринимал действия, направленные на вовлечение других лиц в ее деятельность», – добавили в УФСБ России по Республике Бурятия.

Суд счел собранные доказательства достаточными. Выпускника бурятской гимназии признали виновным и назначили ему наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима.

«Вдобавок к основному сроку суд на четыре года лишил его права администрировать любые сайты и интернет-каналы, чтобы он больше не мог использовать интернет для своих преступных целей», – подытожили в пресс-службе.