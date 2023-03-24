Общество 24.03.2023 в 16:50
В Бурятии возбуждено дело по факту смерти работника ВСЖД
Составитель поездов станции Заудинский, находясь на рабочем месте, попал под цистерну грузового состава
Текст: Номер один
В Бурятии по результатам проведения доследственной проверки по факту смертельного травмирования работника на Восточно-Сибирской железной дороге возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в Восточном межрегиональном Следственным управлении на транспорте СКР.
По данным следствия, 18 марта работник структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции управления движением - составитель поездов железнодорожной станции Заудинский, находясь на рабочем месте, при выполнении работ по составлению поездов на пути № 4, попал под цистерну грузового состава, двигавшегося по пути № 6. В результате он скончался на месте происшествия.
Следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
По данным следствия, 18 марта работник структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции управления движением - составитель поездов железнодорожной станции Заудинский, находясь на рабочем месте, при выполнении работ по составлению поездов на пути № 4, попал под цистерну грузового состава, двигавшегося по пути № 6. В результате он скончался на месте происшествия.
Следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru