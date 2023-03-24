Жители Иволгинского района помогают землякам - участникам спецоперации

- В каждом сельском поселении района работают волонтеры, добровольцы. Не пересчитать, сколько собрано гуманитарной помощи, финансовой помощи, и сколько помощи отправлено неравнодушными жителями через все ресурсные центры района. Финансовых средств собрано более 5 млн рублей. Изготавливают также блиндажные свечи по всем поселениям района. В зону СВО уже отправлено более 12 тыс свечей, - отмечает начальник управления культуры и туризма Иволгинского района, руководитель молодежного отделения общественной организации «Женщины Бурятии» Ольга Лыктыпова.





- Я с ребятами общаюсь, они с удовольствием пользуются нашими свечами и выражают большую благодарность. Они готовят с их помощью, чай варят. К тому же сушат обувь, одежду. А еще это источник свеча. Тепло и светло от них, - рассказывает Дарисурун Цоктоева.







Как рассказала диспетчер центра Евгения Доржиева, жители обращаются с вопросами, связанными с единовременными выплатами, обеспечением дровами, хозяйственно-бытовыми нуждами, а также ускорением получения отпуска военнослужащего, в том числе лечебного.







Напомним, в республике также действуют горячие линии:







📞122 - по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу;

📞117 - по вопросам проведения СВО.





В улусе Хойтобэе Иволгинского района находится один из волонтёрских цехов, где занимаются пошивом вещей для военнослужащих. С 1 октября 50 неравнодушных жительниц отшили нашим бойцам уже более 2 тысяч трансформеров, около тысячи наколенников, порядка 2 тысяч балаклав.Часть волонтеров отшивают вещи дома. Готовые изделия отправляют в зону СВО. Часть вещей забирают ребята, которые готовятся к отправке.Большим спросом у военнослужащих пользуются трансформеры. Из остаточных материалов женщины сконструировали компактные раскладные матрацы, которые согревают наших воинов в окопах.В поселениях Иволгинского района волонтёры шьют для участников спецоперации наколенники, налокотники, пятиточечники, пояса, балаклавы, раскладные матрасы, карематы-трансформеры и другие необходимые вещи. Кроме того, изготавливают блиндажные свечи для отправки бойцам. Всего волонтерами района сделано и отправлено более 12 тысяч свечей.Блиндажные свечи в полевых условиях используются для приготовления пищи и обогрева. Гореть такая свеча может до 8 часов.Дарисурун Цоктоева, заведующая филиалом «Тапхарский сельский дом культуры», рассказала, как появилась идея изготавливать такие свечи. Дарисурун Владимировна неоднократно в качестве волонтёра помогала нашим ребятам: поддерживала тех, кто проходили лечение в госпиталях, с гуманитарной миссией побывала в Джанкое и Старобешево. В одну из поездок военнослужащие пожаловались на сырость в блиндажах. Тогда, используя видео из Интернета, женщины попробовали изготовить блиндажные свечи самостоятельно. Попытка увенчалась успехом, и сегодня неравнодушные жители только одного села Тапхар сделали и отправили в зону СВО уже более тысячи штук.В Буддийском университете на территории Иволгинского дацана расположился волонтерский пошивочный цех. Более 50 мастериц по очереди занимаются шитьем вещей для воинов СВО.Цех был создан после объявления в стране частичной мобилизации. Чтобы уберечь ребят от переохлаждения, неравнодушные жительницы шьют теплые наколенники, налокотники, пятиточечники, пояса с использованием шерсти.С конца сентября волонтеры изготовили 16 200 изделий. Помощь поступает от жителей, которые перечисляют средства на закупку сырья для пошива. Администрацией Иволгинского района осуществлена закупка швейных машин.Также в Иволгинском районе действует колл-центр помощи семьям мобилизованных.Фото: пресс-служба правительства Бурятии