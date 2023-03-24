Общество 24.03.2023 в 17:25

Жители Иволгинского района помогают землякам - участникам спецоперации

Волонтеры изготавливают для военных различные вещи и блиндажные свечи
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Текст: Константин Воронов
Жители Иволгинского района помогают землякам - участникам спецоперации
В улусе Хойтобэе Иволгинского района находится один из волонтёрских цехов, где занимаются пошивом вещей для военнослужащих. С 1 октября 50 неравнодушных жительниц отшили нашим бойцам уже более 2 тысяч трансформеров, около тысячи наколенников, порядка 2 тысяч балаклав.

Часть волонтеров отшивают вещи дома. Готовые изделия отправляют в зону СВО. Часть вещей забирают ребята, которые готовятся к отправке.

Большим спросом у военнослужащих пользуются трансформеры. Из остаточных материалов женщины сконструировали компактные раскладные матрацы, которые согревают наших воинов в окопах.

В поселениях Иволгинского района волонтёры шьют для участников спецоперации наколенники, налокотники, пятиточечники, пояса, балаклавы, раскладные матрасы, карематы-трансформеры и другие необходимые вещи. Кроме того, изготавливают блиндажные свечи для отправки бойцам. Всего волонтерами района сделано и отправлено более 12 тысяч свечей.

- В каждом сельском поселении района работают волонтеры, добровольцы. Не пересчитать, сколько собрано гуманитарной помощи, финансовой помощи, и сколько помощи отправлено неравнодушными жителями через все ресурсные центры района. Финансовых средств собрано более 5 млн рублей. Изготавливают также блиндажные свечи по всем поселениям района. В зону СВО уже отправлено более 12 тыс свечей, - отмечает начальник управления культуры и туризма Иволгинского района, руководитель молодежного отделения общественной организации «Женщины Бурятии» Ольга Лыктыпова.


Блиндажные свечи в полевых условиях используются для приготовления пищи и обогрева. Гореть такая свеча может до 8 часов.

Дарисурун Цоктоева, заведующая филиалом «Тапхарский сельский дом культуры», рассказала, как появилась идея изготавливать такие свечи. Дарисурун Владимировна неоднократно в качестве волонтёра помогала нашим ребятам: поддерживала тех, кто проходили лечение в госпиталях, с гуманитарной миссией побывала в Джанкое и Старобешево. В одну из поездок военнослужащие пожаловались на сырость в блиндажах.  Тогда, используя видео из Интернета, женщины попробовали изготовить блиндажные свечи самостоятельно. Попытка увенчалась успехом, и сегодня неравнодушные жители только одного села Тапхар сделали и отправили в зону СВО уже более тысячи штук.

- Я с ребятами общаюсь, они с удовольствием пользуются нашими свечами и выражают большую благодарность. Они готовят с их помощью, чай варят. К тому же сушат обувь, одежду. А еще это источник свеча. Тепло и светло от них, - рассказывает Дарисурун Цоктоева.

В Буддийском университете на территории Иволгинского дацана расположился волонтерский пошивочный цех. Более 50 мастериц по очереди занимаются шитьем вещей для воинов СВО.

Цех был создан после объявления в стране частичной мобилизации. Чтобы уберечь ребят от переохлаждения, неравнодушные жительницы шьют теплые наколенники, налокотники, пятиточечники, пояса с использованием шерсти.  

С конца сентября волонтеры изготовили 16 200 изделий. Помощь поступает от жителей, которые перечисляют средства на закупку сырья для пошива. Администрацией Иволгинского района осуществлена закупка швейных машин.

Также в Иволгинском районе действует колл-центр помощи семьям мобилизованных.

Как рассказала диспетчер центра Евгения Доржиева, жители обращаются с вопросами, связанными с единовременными выплатами, обеспечением дровами, хозяйственно-бытовыми нуждами, а также ускорением получения отпуска военнослужащего, в том числе лечебного.

Напомним, в республике также действуют горячие линии: 

📞122 - по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу;  
📞117 - по вопросам проведения СВО.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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спецоперация волонтеры

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