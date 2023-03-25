В Бурятии жители микрорайона записали обращение к правительству республики

«Уважаемые Алексей Самбуевич и Игорь Юрьевич. Мы жители 106-го микрорайона "Золотые пески". Наш район расположен в центре сотых кварталов и насчитывает более 140 индивидуальных жилых домов. Вокруг нас ведется застройка многоквартирными жилыми домами и общественными зданиями. С точки зрения инфраструктуры может показаться, что у нас всё хорошо. Но это не так. В нашем микрорайоне нет холодного водоснабжения. Местные жители вынуждены либо заказывать воду, а это в среднем 2-3 раза в месяц по 1600 рублей. Либо ездить с канистрами к ближайшим водоколонкам, а это около двух километров. Так как мы находимся на горе, глубина заложения грунтовых вод составляет минимум 200 метров, пробурить одну скважину на сегодняшний день стоит 700-800 тысяч рублей», - обратились жители "Золотых песков".

Бурить скважину обойдётся почти в миллион рублей, а гарантий на успех нет. Единственный выход из ситуации, подключиться к городским сетям холодного водоснабжения. Жители за свой счёт заказали в 2020 году проектно-сметную документацию. Водоканал её согласовал и выдал технические условия на подключение. Но точка подключения оказалась слишком далеко от "Золотых песков". Необходимо найти инвестора, который за свой счет построит магистральный трубопровод. Г

«Мы просим Вас, Алексей Самбуевич и Игорь Юрьевич, проконтролировать строительство данного объекта. Чтобы он был запущен и сдан в срок. Также просим представителя водоканала дать нам ответ о заключении договора с инвестором», - просят жители микрорайона.

В посёлке "Золотые пески" в 106-ом микрорайоне построили порядка 140 домов, но у людей нет холодной воды. Жителем приходится ездить на колонку в соседние районы, а иногда тратить по 5000 рублей на ежемесячную доставку воды. Некоторые уже не выдержали, переехали.оворят, что такой инвестор появился. Но жители боятся, что про них снова забудут.