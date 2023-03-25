В Бурятии жители микрорайона записали обращение к правительству республики
Бурить скважину обойдётся почти в миллион рублей, а гарантий на успех нет. Единственный выход из ситуации, подключиться к городским сетям холодного водоснабжения. Жители за свой счёт заказали в 2020 году проектно-сметную документацию. Водоканал её согласовал и выдал технические условия на подключение. Но точка подключения оказалась слишком далеко от "Золотых песков". Необходимо найти инвестора, который за свой счет построит магистральный трубопровод. Говорят, что такой инвестор появился. Но жители боятся, что про них снова забудут.
«Уважаемые Алексей Самбуевич и Игорь Юрьевич. Мы жители 106-го микрорайона "Золотые пески". Наш район расположен в центре сотых кварталов и насчитывает более 140 индивидуальных жилых домов. Вокруг нас ведется застройка многоквартирными жилыми домами и общественными зданиями. С точки зрения инфраструктуры может показаться, что у нас всё хорошо. Но это не так. В нашем микрорайоне нет холодного водоснабжения. Местные жители вынуждены либо заказывать воду, а это в среднем 2-3 раза в месяц по 1600 рублей. Либо ездить с канистрами к ближайшим водоколонкам, а это около двух километров. Так как мы находимся на горе, глубина заложения грунтовых вод составляет минимум 200 метров, пробурить одну скважину на сегодняшний день стоит 700-800 тысяч рублей»,- обратились жители "Золотых песков".
«Мы просим Вас, Алексей Самбуевич и Игорь Юрьевич, проконтролировать строительство данного объекта. Чтобы он был запущен и сдан в срок. Также просим представителя водоканала дать нам ответ о заключении договора с инвестором»,- просят жители микрорайона.
Фото: Номер один