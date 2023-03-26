Доверчивая жительница Бурятии отдала мошенникам 740 тысяч рублей
Женщину обманули по классической схеме
Прокуратура Бурятии опубликовала традиционный еженедельный отчет об интернет-мошенничестве в республике. Жертвами кибер-мошенников за минувшую стали 52 наших земляка. Всего с начала года от рук интернет-мошенников пострадал 381 житель республики.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 740 тыс. рублей.
- Жительнице Гусиноозерска позвонил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил женщине, что мошенники оформили кредит на ее имя. Чтобы сохранить денежные средства, необходимо оформить кредит и перевести деньги на указанный звонившим счет. Потерпевшая исполнила предложение злоумышленника, оформила кредит на сумму 740 тыс. рублей и перевела денежные средства на счет мошенника, - сообщает прокуратура.
Всего же за неделю мошенники выманили у доверчивых жителей Бурятии 5,3 млн рублей. С начала года мошенникам удалось обогатиться на 82,3 млн.
В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей («Одноклассники», «ВКонтакте»), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.
Злоумышленники представлялись:
- сотрудниками банков;
- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- знакомыми;
- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Они сообщали, что:
- произошло снятие денег;
- оформлен кредит;
- необходимо получить компенсацию;
- предлагали дополнительный заработок.
- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников, - призывает прокуратура жителей Бурятии.
Фото: "Номер один"