Доверчивая жительница Бурятии отдала мошенникам 740 тысяч рублей

Прокуратура Бурятии опубликовала традиционный еженедельный отчет об интернет-мошенничестве в республике. Жертвами кибер-мошенников за минувшую стали 52 наших земляка. Всего с начала года от рук интернет-мошенников пострадал 381 житель республики.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 740 тыс. рублей.

- Жительнице Гусиноозерска позвонил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил женщине, что мошенники оформили кредит на ее имя. Чтобы сохранить денежные средства, необходимо оформить кредит и перевести деньги на указанный звонившим счет. Потерпевшая исполнила предложение злоумышленника, оформила кредит на сумму 740 тыс. рублей и перевела денежные средства на счет мошенника, - сообщает прокуратура.

Всего же за неделю мошенники выманили у доверчивых жителей Бурятии 5,3 млн рублей. С начала года мошенникам удалось обогатиться на 82,3 млн.

В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей («Одноклассники», «ВКонтакте»), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись:

- сотрудниками банков;

- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;

- покупателями (продавцами) товаров (услуг);

- знакомыми;

- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что:

- произошло снятие денег;

- оформлен кредит;

- необходимо получить компенсацию;

- предлагали дополнительный заработок.

- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников, - призывает прокуратура жителей Бурятии.





Фото: "Номер один"