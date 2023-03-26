Общество 26.03.2023 в 13:34

В Бурятии участники спецоперации могут бесплатно посещать региональные заказники

Участников спецоперации освободили от платы за посещение региональных особо охраняемых природных территорий

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Текст: "Номер один"
В Бурятии участники спецоперации могут бесплатно посещать региональные заказники

Правительство Республики Бурятия освободило участников спецоперации и членов их семей от платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения.

- Это будет способствовать восстановлению сил и здоровью, - отмечают в минприроды Бурятии.

В настоящее время в республике имеется 13 заказников, одна рекреационная местность, один природный парк, а также 57 памятников природы.

Отметим, льгота не распространяется на ООПТ, находящиеся в федеральном ведении.


Фото: "Номер один"

Теги
спецоперация ООПТ минприроды льготы

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