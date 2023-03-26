В Бурятии участники спецоперации могут бесплатно посещать региональные заказники

Правительство Республики Бурятия освободило участников спецоперации и членов их семей от платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения.

- Это будет способствовать восстановлению сил и здоровью, - отмечают в минприроды Бурятии.

В настоящее время в республике имеется 13 заказников, одна рекреационная местность, один природный парк, а также 57 памятников природы.

Отметим, льгота не распространяется на ООПТ, находящиеся в федеральном ведении.





Фото: "Номер один"