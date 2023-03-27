Незаконное оформление микрозайма или кредита

Вопрос: «На меня незаконно оформили микрозайм по украденному паспорту. Заявление о краже написала сразу. Придется ли мне платить этот долг?»

Оюна Баторовна Ц.

В органах внутренних дел ведется база утерянных или похищенных паспортов, поэтому, если гражданин в установленном законом порядке заявляет об утрате основного документа, удостоверяющего его личность, он попадет в данную базу.

В этом случае утрата будет процессуально оформлена, и требовать с заемщика поневоле возврата суммы кредита или микрозайма финансово-кредитная организация уже не сможет.

Если человек паспорт потерял, но быстро не заявил о потере, можно ожидать неприятностей. Но если паспорт и другие документы не утеряны, но кто-то оформил кредит против воли, значит это откровенное мошенничество.

Что необходимо предпринять, если незаконно оформлен кредит?

Понадобится информация с камер видеонаблюдения, показания свидетелей, проведение почерковедческой экспертизы, иные доказательства, подтверждающие, что в день оформления кредита человек находился в другом месте и т.д. Далее нужно составить претензию, приложить всю собранную и информацию и передать в банк или микрофинансовую организацию. Если претензия по каким-то причинам не была удовлетворена, то следующей инстанцией является суд.