Кража и находка

Вопрос: «Я нашел на улице сотовый телефон. Могу ли я им пользоваться или меня привлекут за это к ответственности?»

Отвечает начальник кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Бурятия Елена Викулова:

- Следует разграничивать понятия находки и кражи. Активное поведение лица, нашедшего вещь (например, заявление о находке, поиск ее собственника), исключает уголовную ответственность. Невыполнение таких действий само по себе также не образует признаков преступления.

Если же лицо, обнаружившее найденную вещь, не только не пытается найти собственника и вернуть ее, но и предпринимает меры по сокрытию найденного (в своих вещах, в одежде, путем передачи другому лицу в целях сокрытия) либо уничтожает признаки, позволяющие индивидуализировать вещь или подтвердить ее принадлежность законному владельцу (например, извлекает сим-карту из телефона, снимает чехол), такое поведение может свидетельствовать о желании похитить найденное имущество.

Также о тайном завладении с теми же целями чужой вещью свидетельствует ситуация, когда лицо наблюдало ее потерю собственником или иным владельцем и могло незамедлительно проинформировать о потере и вернуть ее.

С учетом стоимости имущества лицо, завладевшее им, может быть привлечено к административной либо уголовной ответственности.