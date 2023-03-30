Хранение квитанций по оплате услуг ЖКХ

Вопрос: «Нужно ли хранить квитанции?»

Татьяна Герасимовна

Квитанции по оплате услуг ЖКХ стоит хранить как минимум три года. Эксперты Роскачества напоминают, что это срок исковой давности, в течение которого вы можете подавать в суд для защиты нарушенного права. В некоторых случаях он может быть продлен.

Зачем нужны оплаченные квитанции?

В случае с должниками управляющая (УК) или ресурсоснабжающая организация могут обратиться в суд с намерением взыскать долги за любой срок (хоть за 10 лет). Тогда должнику необходимо будет заявить о применении срока исковой давности, чтобы суд взыскивал только сумму за три года, а не за 10 лет. При смене управляющих компаний одна УК передает данные о плательщиках другой. Информация может быть утеряна, и для новой УК какой-то собственник может стать должником. Квитанции с уплаченной собственником суммой послужат доказательством того, что никаких долгов перед УК у него нет.

Где хранить квитанции?

Бумажные оплаченные квитанции с чеками можно сортировать по годам и заводить под них специальные папки или большие конверты. Для надежности можно делать скан или фото платежек и хранить их в облачном хранилище и\или на жестком диске компьютера.

Если квитанции приходят в цифровом виде, а вы оплачиваете счета онлайн, то нужно сохранять и электронные чеки, а лучше делать скриншоты и квитанции, и самого чека. Скрин квитанции нужен на случай подмены суммы в квитанции управляющей компанией задним числом.