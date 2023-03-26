Шаман рассказал о месте силы в пригороде Улан-Удэ

Представитель местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри» Дэлгэр Дашицыренов рассказал об одном из так называемых мест силы. Оно расположено в Тарбагатайском районе в местности «Омулёвая», недалеко от популярной горы Спящий Лев.

- В Бурятии есть очень много мест силы. Одним из них является хозяин Селенги – Бухэ Баатар. Оно находится в Тарбагатайском районе, местность «Омулевая». Это место соприкосновения с землей Буухэ Баатара, одного из 13 северных Хатов, - говорит священнослужитель.

История места очень интересна. Один из шаманов «Тэнгэри» увидел парящего орла над обликом Буухэ Баатара. Шаманы исследовали эту местность и пришли к выводу, что это царство Бухэ Баатара.

Буухэ Баатар является покровителем борцов, сильных спортсменов и военных.

- Одна из легенд гласит о том, что Буухэ Баатар был полководцем Чингисхана. Это в корне неверно, потому что он является сыном именно неба. Наша бурятская земля полна сильными спортсменами с сильным духом. Многие спортсмены приходят в наш шаманский центр попросить силы. С 2010 года мы проводим обряды поклонения (12+). На этом молебне Бухэ-Батор дарует всем молящимся благословение и покровительство, – пояснил Дэлгэр Дашицыренов.





Фото: "Номер один"