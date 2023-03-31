Общество 31.03.2023 в 09:00

Обеденный перерыв на работе

Сколько может длиться?
A- A+
Текст: Номер один
Обеденный перерыв на работе
Pixabay

Вопрос: «Сколько минут минимум должен длиться обеденный перерыв?» 

Саян Г.

Обеденный перерыв должен быть не менее 30 минут и не более 2 часов. Отменить его нельзя. Он устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

Нормы времени на обед:

- обеденный перерыв при 4 часовом рабочем дне может не предоставляться (это должно быть установлено правилами внутреннего трудового распорядка);

- обеденный перерыв при 8 часовом рабочем дне устанавливается продолжительностью не менее 30 минут и не более 2-х часов;

- обеденный перерыв при 12 часовом рабочем дне положен для некоторых категорий работников 2 раза общей продолжительностью не более 2-х часов после начала рабочей смены:

1. первый - через 3,5-4 часа после начала работы;

2. второй через 7,5-8 часов.

Нельзя сокращать рабочий день за счет обеда, как и переносить время перерыва на начало или конец рабочего дня.

Перенос обеденного перерыва может быть связан только с:

- спецификой деятельности предприятия;

- необходимостью замены сотрудника, ушедшего на обед;

- режимом и графиком работы всей компании в целом;

- выполняемыми работником задачами и его функциональными обязанностями.

 

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии задержан поджигатель, по вине которого погибли отец с дочерью
31.03.2023 в 10:17
Причиной пожара с гибелью людей в Бурятии стал поджог
31.03.2023 в 09:53
Транспортные полицейские Бурятии перекрыли канал сбыта «синтетики»
31.03.2023 в 09:39
Министр строительства Бурятии попрощался с работой
31.03.2023 в 09:25
Обеденный перерыв на работе
31.03.2023 в 09:00
В Улан-Удэ учителя объединились, чтобы наказать образовательный центр
31.03.2023 в 06:00
В Бурятии два человека погибли, один травмирован на пожаре
30.03.2023 в 21:37
«За ночь он потерял тазик крови, а ему дали лишь таблетку»
30.03.2023 в 17:52
В Бурятии готовится к открытию первая школа, построенная на Дальнем Востоке по концессии
30.03.2023 в 17:35
Министр здравоохранения Бурятии вступилась за осужденных медиков
30.03.2023 в 17:10
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
Транспортные полицейские Бурятии перекрыли канал сбыта «синтетики»
Изъято более 760 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков, наркосбытчику грозит пожизненное
31.03.2023 в 09:39
В Улан-Удэ учителя объединились, чтобы наказать образовательный центр
Работающим в нем педагогам месяцами не выплачивают зарплату
31.03.2023 в 06:00
В Бурятии два человека погибли, один травмирован на пожаре
Горел жилой дома в селе Кома Прибайкальского района республики
30.03.2023 в 21:37
«За ночь он потерял тазик крови, а ему дали лишь таблетку»
Стало известно, как в детском доме пытались скрыть гибель 15-летнего мальчика
30.03.2023 в 17:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru