Обеденный перерыв на работе
Вопрос: «Сколько минут минимум должен длиться обеденный перерыв?»
Саян Г.
Обеденный перерыв должен быть не менее 30 минут и не более 2 часов. Отменить его нельзя. Он устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.
Нормы времени на обед:
- обеденный перерыв при 4 часовом рабочем дне может не предоставляться (это должно быть установлено правилами внутреннего трудового распорядка);
- обеденный перерыв при 8 часовом рабочем дне устанавливается продолжительностью не менее 30 минут и не более 2-х часов;
- обеденный перерыв при 12 часовом рабочем дне положен для некоторых категорий работников 2 раза общей продолжительностью не более 2-х часов после начала рабочей смены:
1. первый - через 3,5-4 часа после начала работы;
2. второй через 7,5-8 часов.
Нельзя сокращать рабочий день за счет обеда, как и переносить время перерыва на начало или конец рабочего дня.
Перенос обеденного перерыва может быть связан только с:
- спецификой деятельности предприятия;
- необходимостью замены сотрудника, ушедшего на обед;
- режимом и графиком работы всей компании в целом;
- выполняемыми работником задачами и его функциональными обязанностями.