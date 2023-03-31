Обеденный перерыв на работе

Вопрос: «Сколько минут минимум должен длиться обеденный перерыв?»

Саян Г.

Обеденный перерыв должен быть не менее 30 минут и не более 2 часов. Отменить его нельзя. Он устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

Нормы времени на обед:

- обеденный перерыв при 4 часовом рабочем дне может не предоставляться (это должно быть установлено правилами внутреннего трудового распорядка);

- обеденный перерыв при 8 часовом рабочем дне устанавливается продолжительностью не менее 30 минут и не более 2-х часов;

- обеденный перерыв при 12 часовом рабочем дне положен для некоторых категорий работников 2 раза общей продолжительностью не более 2-х часов после начала рабочей смены:

1. первый - через 3,5-4 часа после начала работы;

2. второй через 7,5-8 часов.

Нельзя сокращать рабочий день за счет обеда, как и переносить время перерыва на начало или конец рабочего дня.

Перенос обеденного перерыва может быть связан только с:

- спецификой деятельности предприятия;

- необходимостью замены сотрудника, ушедшего на обед;

- режимом и графиком работы всей компании в целом;

- выполняемыми работником задачами и его функциональными обязанностями.