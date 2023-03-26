Общество 26.03.2023 в 17:21

В Бурятии директор управляющей организации заплатит крупный штраф

В Заиграевском районе нашли нарушения сразу в шести домах


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Текст: Номер один
В Бурятии директор управляющей организации заплатит крупный штраф
В поселке Онохой управляющая организация не выполняла свои обязательства по обслуживанию и управлению нескольких домов из реестра лицензий. По материалам проведенной проверки Госстройжилнадзор назначил штраф для должностного лица в сумме 50 тысяч рублей.

В шести домах, находящихся в управлении ООО «Комцентр», Госстройжилнадзором провели совместную с прокуратурой проверку. Во всех этих домах в различной степени выявили нарушения Правил и норм технической эксплуатации. Так, в некоторых из них захламлены подвалы, отсутствуют тамбурные двери в подъездах. В одном из домов зафиксирована течь в подвале, в другом общедомовой прибор учета оставлен без внимания и не поставлен на коммерческий учет. Также обнаружено разрушение и провисание отмостки. Информация о домах, обязательная к размещению в ГИС ЖКХ, присутствует не полностью.

Все эти нарушения своевременно не были устранены или исправлены, а это противоречит требованиям к работе лицензиата в сфере ЖКХ. Госстройжилнадзор рассмотрел все материалы дела и принял решение о наложении штрафа на должностное лицо. Директор управляющей организации оплатит штраф в сумме 50 тысяч рублей.

«Плохая работа управляющей организации всегда на виду. Жители знают, что законодательством предусмотрены рычаги воздействия на нерадивых лицензиатов, и если не могут договориться с управляющей – обращаются в надзорные органы. Умение быть в контакте с жильцами – важный навык для тех, кто работает в этой сфере. Он не менее существенный, чем качественное обслуживание», - отметил Заместитель Председателя Правительства Евгений Луковников.

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