Общество 27.03.2023 в 10:20
В Бурятии спасут село Сотниково от вод Селенги
В пригороде Улан-Удэ построят дамбу для защиты от паводков
Текст: Номер один
В Бурятии ведется работа над важнейшим проектом по защите от затопления береговой зоны в селе Сотниково Иволгинского района. Строительство дамбы необходимо, так как в зоне затопления находится более 1,2 тыс домов села. Планируется, что проект будет готов уже в июне этого года, сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии.
Вопрос о необходимости берегоукрепления реки Селенга в селе Сотниково поднимался неоднократно. В затопляемой зоне расположено 1289 жилых домов. Также на территории находятся школы, сады, проходит федеральная трасса, поселковые дороги, линии связи, линии ЛЭП и другие объекты. С прошлого года началось проектирование дамбы, которая должна пройти от южной до северной границы села Сотниково, вдоль восточной окраины населенного пункта. Стоимость сооружений станет известна после прохождения государственной экспертизы. Затем будет определяться порядок финансирования для возведения объекта.
«Строительство дамбы в Сотниково крайнее необходимо, так как периодически там отмечались сильные подъемы воды. Реализация проекта позволит повысить безопасность жителей села. Планируется, что строительство объекта будет проходиться в два этапа. Общая протяженность дамбы составит почти 10 тысяч метров», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Село находится в непосредственной близости к Улан-Удэ, а там уже идет реконструкция дамбы в центральной части и в поселке Стеклозавод.
«В Улан-Удэ мы реконструируем дамбу в центре города и в районе очистных сооружений, которые находятся на Стеклозаводе. Затем планируется приступить к строительству дамбы на Левом берегу до границы с Сотниково. Возведение дамбы в Сотниково будет уже своего рода продолжением проекта по строительству защитных сооружений в Улан-Удэ и пригороде», - добавил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Возмутительную ситуацию с масштабным разрушение берега Селенги в селе Сотниково Иволгинского района можно назвать одной из острых проблем экологии Бурятии. Как сообщал «Номер один», речь идет о береговой линии протяженностью 1220 метров. Бедствие происходит в районе от сотниковской улицы Нарынской до Нефритовой. Проверка, проведенная в позапрошлом году, официально подтвердила плачевность положения.
Напомним, что работы по берегоукреплению проходят не только в столице Бурятии. Так, в прошлом году в поселке Наушки Кяхтинского района началось строительство дамбы вдоль реки Селенга.
Фото: прокуратура Бурятии
Вопрос о необходимости берегоукрепления реки Селенга в селе Сотниково поднимался неоднократно. В затопляемой зоне расположено 1289 жилых домов. Также на территории находятся школы, сады, проходит федеральная трасса, поселковые дороги, линии связи, линии ЛЭП и другие объекты. С прошлого года началось проектирование дамбы, которая должна пройти от южной до северной границы села Сотниково, вдоль восточной окраины населенного пункта. Стоимость сооружений станет известна после прохождения государственной экспертизы. Затем будет определяться порядок финансирования для возведения объекта.
«Строительство дамбы в Сотниково крайнее необходимо, так как периодически там отмечались сильные подъемы воды. Реализация проекта позволит повысить безопасность жителей села. Планируется, что строительство объекта будет проходиться в два этапа. Общая протяженность дамбы составит почти 10 тысяч метров», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Село находится в непосредственной близости к Улан-Удэ, а там уже идет реконструкция дамбы в центральной части и в поселке Стеклозавод.
«В Улан-Удэ мы реконструируем дамбу в центре города и в районе очистных сооружений, которые находятся на Стеклозаводе. Затем планируется приступить к строительству дамбы на Левом берегу до границы с Сотниково. Возведение дамбы в Сотниково будет уже своего рода продолжением проекта по строительству защитных сооружений в Улан-Удэ и пригороде», - добавил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Возмутительную ситуацию с масштабным разрушение берега Селенги в селе Сотниково Иволгинского района можно назвать одной из острых проблем экологии Бурятии. Как сообщал «Номер один», речь идет о береговой линии протяженностью 1220 метров. Бедствие происходит в районе от сотниковской улицы Нарынской до Нефритовой. Проверка, проведенная в позапрошлом году, официально подтвердила плачевность положения.
Напомним, что работы по берегоукреплению проходят не только в столице Бурятии. Так, в прошлом году в поселке Наушки Кяхтинского района началось строительство дамбы вдоль реки Селенга.
Фото: прокуратура Бурятии