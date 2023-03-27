В Бурятии стартует строительство новых очистных сооружений в Северобайкальске

15 апреля начинается строительство новых очистных сооружений в Северобайкальске, сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Это третьи очистные сооружения после Выдрино и правобережных в Улан-Удэ, которые будут построены по поручению президента России.«Проект готов, прошел экспертизу. В феврале заключили контракт с единственным поставщиком - ФАУ «Роскапстрой», это дочерняя компания Министерства строительства России. Сейчас мы находимся на месте, смотрим площадку, планируем начало. С нами специалисты «Роскапстроя», они прилетели из Москвы. Есть нюансы работы, например, сейчас уже начнется демонтаж старых зданий, поэтому будем решать вопрос с ТБО. Трудовые ресурсы и техника есть. Завершим реконструкцию в 2025 году», - рассказал зампред.Мощность новых очистных сооружений составит 5 тыс. кубов в сутки. Они смогут обслуживать все население и социальные объекты Северобайкалска. Стоимость проекта превышает 3 млрд рублей.Действующие сейчас очистные сооружения в Северобайкальске имеют низкую эффективность очистки сточных вод практически по всем показателям загрязнений, так как большая часть оборудования изношена и выведена из эксплуатации, также как и некоторые производственные здания и сооружения в целом.Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение о выделении денег на строительство более 20 очистных сооружений в Бурятии. Первый объект в селе Выдрино уже построен. Кроме этого, сейчас идёт реконструкция правобережных очистных в Улан-Удэ. По остальным идет разработка проектов.Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в Телеграм