Общество 27.03.2023 в 12:01

В Бурятии стартует строительство новых очистных сооружений в Северобайкальске

Контракт с подрядчиком уже заключен
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии стартует строительство новых очистных сооружений в Северобайкальске
15 апреля начинается строительство новых очистных сооружений в Северобайкальске, сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Это третьи очистные сооружения после Выдрино и правобережных в Улан-Удэ, которые будут построены по поручению президента России.

«Проект готов, прошел экспертизу. В феврале заключили контракт с единственным поставщиком - ФАУ «Роскапстрой», это дочерняя компания Министерства строительства России. Сейчас мы находимся на месте, смотрим площадку, планируем начало. С нами специалисты «Роскапстроя», они прилетели из Москвы. Есть нюансы работы, например, сейчас уже начнется демонтаж старых зданий, поэтому будем решать вопрос с ТБО. Трудовые ресурсы и техника есть. Завершим реконструкцию в 2025 году», - рассказал зампред.

Мощность новых очистных сооружений составит 5 тыс. кубов в сутки. Они смогут обслуживать все население и социальные объекты Северобайкалска. Стоимость проекта превышает 3 млрд рублей.

Действующие сейчас очистные сооружения в Северобайкальске имеют низкую эффективность очистки сточных вод практически по всем показателям загрязнений, так как большая часть оборудования изношена и выведена из эксплуатации, также как и некоторые производственные здания и сооружения в целом.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение о выделении денег на строительство более 20 очистных сооружений в Бурятии. Первый объект в селе Выдрино уже построен. Кроме этого, сейчас идёт реконструкция правобережных очистных в Улан-Удэ. По остальным идет разработка проектов.

Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в Телеграм
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