Общество 27.03.2023 в 12:39

Улан-Удэ готовят к воздушным тревогам

Чиновники проверяют подвалы, где от возможных ракет будут прятаться горожане
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Текст: Петр Санжиев
Улан-Удэ готовят к воздушным тревогам
На фоне обострившейся геополитической ситуации вокруг России в столице Бурятии идет активный мониторинг подвалов многоквартирных домов, цокольных этажей, подземных паркингов и прочих заглубленных помещений. Они должны быть готовы к приему людей в случае необходимости.

В Улан-Удэ насчитывается около трех тысяч многоэтажек. Они обладают более чем миллионом квадратных метров подвалов и иных аналогичных мест. При расчетной потребности 0,6 кв. метра площади на одного укрывшегося, там могут спрятаться и переждать воздушную тревогу очень много граждан. Есть и иные места для укрытия людей.

Как отметили в мэрии, одних только подземных паркингов в городе 54, их общая площадь составляет около 10 тыс. кв. метров. В 1990-е годы вопросы готовности к укрытию людей на случай воздушной тревоги ушли на второй план, но теперь на них обратили большое внимание.

«Идет обход подвалов», - сообщили чиновники. К настоящему моменту обследовано более 70%.

Одна из главных проблем - в подвалах обустроены кладовки, которые порой не отвечают противопожарным требованиям. Между тем, когда власти объявят о возможном объявлении воздушной тревоги, «управляшкам» дадут лишь 24 часа на подготовку мест укрытия и организацию процесса перехода жителей в них (указатели, информационные банеры и т. д.).

«Управляшки» и ТСЖ, готовя подвалы к приему людей, должны обеспечить в них холодное и горячее водоснабжение, санузел или емкости, выполняющие роль санузла, комнату для грудных детей и т. д. С ответственными лицами проводятся семинары на данную тему. Конечно, не все стали их участниками. С теми, кто не смог, власти отрабатывают вопросы в индивидуальном порядке.

При объявлении воздушной тревоги гражданам рекомендуется взять с собой в подвал бытовые предметы первой необходимости, медикаменты, документы, вплоть до стула, чтобы сидеть на нем. Можно взять и немного еды.

Фото: «Номер один»

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