Цикл профилактических рейдов проходит на переездах ВСЖД

На Восточно-Сибирской магистрали усилен контроль за действиями водителей транспортных средств, пересекающих железнодорожные пути. В рамках профилактической акции «Внимание, переезд!», которая стартовала 10 марта 2023 года, организованы комплексные мероприятия, направленные на формирование у автомобилистов личной культуры безопасности, сообщает пресс-служба ВСЖД.Так, на БАМе сотрудники ВСЖД совместно с представителями Байкальской транспортной прокуратуры провели профилактический рейд на железнодорожном переезде на участке Тыя – Путевой. Водителям рассказали о последствиях халатности на дороге и несоблюдения ПДД.Акция с участием железнодорожников и представителей ГИБДД состоялась в поселке Челутай в Бурятии. Автомобилистам вручили специальные памятки, напомнив, что пренебрежение правилами безопасности приводит не только к штрафам, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье людей в случае столкновения автомобиля с поездом.А в Чунском районе Иркутской области сотрудники магистрали и местной администрации раздали водителям листовки с описанием случаев дорожно-транспортных происшествий. Напомним, серьезное ДТП в этом районе произошло в ноябре 2022 года. Между станциями Новочунка и Сосновые родники ВСЖД грузовой автомобиль выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Водитель автомобиля погиб.Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность.Фото: ВСЖД