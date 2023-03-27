В Улан-Удэ началось строительство нового детсада на Шишковке

В Улан-Удэ стартовало строительство детского сада на 240 мест по улице Менжинского. Возводит учреждение подрядная организация ООО «Байкалсити».Как сообщили в мэрии города, детсад будет построен по типовому проекту. В каждой группе предусмотрены игровые, спальни, раздевалки, буфетные, санузлы. Также там будут музыкальные залы, залы для физкультуры, кабинет логопеда и помещение пищеблока.Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца этого года.Также в этом году в городе начнется строительство детсадов по улицам Гармаева и Юности.Напомним, в прошлом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» открылось пять детских садов - по ул. Боевой, в мкр Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова и Конечная. В целом за три года по нацпроекту «Демография» в столице Бурятии построено 19 дошкольных учреждений, благодаря чему актуальная очередь в детские сады сократилась в 15 раз.Фото: мэрия Улан-Удэ